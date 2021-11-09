BIST 1.627
DOLAR 9,73
EURO 11,27
ALTIN 570,59
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV İstanbul'a yeni nesil ailece eğlence köyü kuruluyor

Kocaeli'de hacze gelen avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kocaeli'de hacze gelen avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde evine hacze gelen Avukat Ersin Arslan’ı tabancayla vurarak öldüren Yavuz Yazıcı, savunma yapacak psikolojide olmadığını, kendisine yeni bir avukat tayin edilene kadar savunma vermeyeceğini söyledi.

Abone ol

Gebze'de 16 Mart günü Yavuz Yazıcı evine hacze gelen Avukat Ersin Arslan’ı çıkan tartışmada tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Ersin Arslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Yavuz Yazıcı ise tutuklandı.

Avukat Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili dava, bugün Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma salonunda tutuklu sanık Yavuz Yazıcı, öldürülen Avukat Ersin Arslan'ın ailesi ve çok sayıda avukat hazır bulundu. Duruşmada olayı anlatması için söz verilen Yavuz Yazıcı, savunma yapacak psikolojide olmadığını belirterek, "Avukatımı azlettiğim için yeni avukat tayin edilene kadar savunma vermeyeceğim" dedi.

Kocaeli Baro Başkanlığı, İstanbul 1 No'lu Baro Başkanlığı ve Türkiye Barolar Birliği'nin davaya katılma taleplerini onaylayan mahkeme heyeti, olaya tanık olan icra memuru S.B.'nin Tokat'a tayin olması sebebiyle SEGBİS sistemi üzerinden ifade vermesi, diğer tanıkların dinlenilmesi ve sanığa yeni bir avukat tayin edilmesi amacıyla Yavuz Yazıcı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Kasım tarihine erteledi.

ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Takım kadrosunda değişiklik: Cengiz Ünder'in yerine sürpriz isim
A Milli Takım kadrosunda değişiklik: Cengiz Ünder'in yerine sürpriz isim
HDP'den kapatma davası için çağrı! Mithat Sancar: Anayasa Mahkemesi hemen reddetmeli
HDP'den kapatma davası için çağrı! Mithat Sancar: Anayasa Mahkemesi hemen reddetmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan kaldırılacağını duyurmuştu TRT payının kaldırılmasıyla 930 milyonluk indirim bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan kaldırılacağını duyurmuştu TRT payının kaldırılmasıyla 930 milyonluk indirim bekleniyor
10 Kasım resimli kısa mesajları 10 Kasım için duygusal Atatürk sözleri
10 Kasım resimli kısa mesajları 10 Kasım için duygusal Atatürk sözleri
ING'den emeklilere 1.750 liraya varan promosyon
ING'den emeklilere 1.750 liraya varan promosyon
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Konya ve Afyon'da peş peşe depremler sonrası korkutan uyarı! 6,8'lik deprem bekleniyor!
Konya ve Afyon'da peş peşe depremler sonrası korkutan uyarı! 6,8'lik deprem bekleniyor!
Yarın resmi tatil mi 10 Kasım'da okullar olur mu? Öğleden sonra tatil mi?
Yarın resmi tatil mi 10 Kasım'da okullar olur mu? Öğleden sonra tatil mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan EPDK Hizmet Binası açılışında konuştu 2'inci ve 3'üncü için hazırlıklara başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan EPDK Hizmet Binası açılışında konuştu 2'inci ve 3'üncü için hazırlıklara başlandı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Bu mektup 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir' diyen Bahçeli'ye yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan 'Bu mektup 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir' diyen Bahçeli'ye yanıt