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Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmişti Dodik ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmişti Dodik ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

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Bosna Hersek'te gerilimin artması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabulüyle başlayan diplomasi trafiği devam ediyor.

Bu kapsamda, Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde de Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in ardından Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Boşnak üye Şefik Caferovic ile bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu isimlerle yapacağı görüşmelerde, Balkanlarda barış ve istikrarın sağlanması ve korunması konusunda istişareler gerçekleştirecek.

Bu işi Türkiye yapsın

Ayrıca, Erdoğan, geçtiğimiz eylül ayında da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da “Dodik de diyor ki: ‘Avrupa’ya gerek yok, Türkiye bu işi yapsın.’ Niye? Biz objektif yaklaşıyoruz. Niye? Buranın barışı, istikrarı için çaba sarf ediyoruz, ekonomik kalkınması için çok çaba sarf ediyoruz, yardım ediyoruz” demişti. Önümüzdeki dönemde Balkanlardaki gerilimin azaltılması konusunda Türkiye, önemli bir rol oynayacak.

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