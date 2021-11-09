Singapur aşı olmamayı seçmiş koronavirüs hastalarından ücret almaya başlayacak

SİNGAPUR hükumeti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı reddederek sağlık sistemi üzerinde büyük yük oluşturan vatandaşların hastane ve ilaç masraflarını karşılamayacağını duyurdu.

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SİNGAPUR'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış devam ederken hükumetin aşı olmamayı seçenlerin Kovid-19 kaynaklı tıbbi faturalarını artık ödemeyeceği açıklandı. Hükümet yetkilileri aşılanmamış kişilerin yoğun bakıma ihtiyaç duyanların 'büyük çoğunluğunu' oluşturduğunu ve 'sağlık kaynakları üzerindeki baskıya orantısız şekilde katkıda bulunduğunu' belirtti.

Ülkede şu anda Singapurluların yanı sıra daimi ikamet edenler ve uzun süreli vize sahiplerinin, Kovid-19 testleri yurt dışından döndükten kısa süre sonra pozitif çıkanlar hariç, tüm tıbbi maliyetleri devlet tarafından karşılanıyor. Ancak hükumet, 8 Aralık'tan itibaren 'isteğe bağlı olarak aşılanmamış Kovid-19 hastalarından ücret almaya başlayacağını' bildirdi.