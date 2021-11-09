BIST 1.623
DOLAR 9,72
EURO 11,27
ALTIN 571,43
HABER /  DÜNYA
ADV İstanbul'a yeni nesil ailece eğlence köyü kuruluyor

Singapur aşı olmamayı seçmiş koronavirüs hastalarından ücret almaya başlayacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Singapur aşı olmamayı seçmiş koronavirüs hastalarından ücret almaya başlayacak

SİNGAPUR hükumeti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı reddederek sağlık sistemi üzerinde büyük yük oluşturan vatandaşların hastane ve ilaç masraflarını karşılamayacağını duyurdu.

Abone ol

SİNGAPUR'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış devam ederken hükumetin aşı olmamayı seçenlerin Kovid-19 kaynaklı tıbbi faturalarını artık ödemeyeceği açıklandı. Hükümet yetkilileri aşılanmamış kişilerin yoğun bakıma ihtiyaç duyanların 'büyük çoğunluğunu' oluşturduğunu ve 'sağlık kaynakları üzerindeki baskıya orantısız şekilde katkıda bulunduğunu' belirtti.

Ülkede şu anda Singapurluların yanı sıra daimi ikamet edenler ve uzun süreli vize sahiplerinin, Kovid-19 testleri yurt dışından döndükten kısa süre sonra pozitif çıkanlar hariç, tüm tıbbi maliyetleri devlet tarafından karşılanıyor. Ancak hükumet, 8 Aralık'tan itibaren 'isteğe bağlı olarak aşılanmamış Kovid-19 hastalarından ücret almaya başlayacağını' bildirdi.

Aşı için uygun olmayan kişiler için ise tıbbi faturalar ödenmeye devam edecek. Hükümet ayrıca 31 Aralık'a kadar kısmen aşılanmış kişilere ikinci dozu olmaları için zaman vererek faturayı ödeyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin operasyonu öncesi terör örgütü PKK/YPG'den Rusya'ya dikkat çeken çağrı
Türkiye'nin operasyonu öncesi terör örgütü PKK/YPG'den Rusya'ya dikkat çeken çağrı
'P.rno sitelerini geziyor' dediği şehit yakını Tahir Gürmen'den Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok
'P.rno sitelerini geziyor' dediği şehit yakını Tahir Gürmen'den Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok
Malatya'da bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var! Binanın kolonu kesilmiş!
Malatya'da bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var! Binanın kolonu kesilmiş!
TBMM Genel Kurulu çoğunluk sağlanamadığı için toplanamadı
TBMM Genel Kurulu çoğunluk sağlanamadığı için toplanamadı
Fatih Altaylı TOGG CEO'su ile görüştü aracın maliyetini açıkladı
Fatih Altaylı TOGG CEO'su ile görüştü aracın maliyetini açıkladı
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Masumlar Apartmanı Ceylan kim oynuyor Han'ın eski nişanlısı kim oldu?
Masumlar Apartmanı Ceylan kim oynuyor Han'ın eski nişanlısı kim oldu?
Ali Babacan 81 ilden gençlerle Anıtkabir'e çıktı
Ali Babacan 81 ilden gençlerle Anıtkabir'e çıktı
Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı
Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmişti Dodik ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmişti Dodik ile bir araya geldi