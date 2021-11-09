Türkiye'nin operasyonu öncesi terör örgütü PKK/YPG'den Rusya'ya dikkat çeken çağrı

TÜRKİYE'nin sınır ötesine harekat düzenleme olasılığı masadayken önceki operasyonlarda bozguna uğrayan terör örgütü PKK/YPG, Rusya yönetimine seslenerek, "Garantör bir güç olarak rolünüzü oynayın" çağrısı yaptı.

Abone ol

TÜRKİYE, Suriye'ye olası yeni bir operasyon için siyasi ve askeri olarak tüm adımlarını atmaya devam ederken Suriye Milli Ordusu'na (SMO) da "Hazırlıklı olun" talimatı gitti.

Bugüne kadar yapılan operasyonlarda (2016'da Fırat Kalkanı, 2018'de Zeytin Dalı ve 2019'da Barış Pınarı) arkasına bakmadan kaçan terör örgütü PKK/YPG, yeni harekat sinyali sonrası bir açıklama yaptı.

Yeni taktikler geliştirmişler Terör örgütünün sözde resmi haber ajansına konuşan YPG Sözcüsü Nuri Mahmud, olası bir operasyona karşı yeni strateji ve taktikler kullanmaya hazır olduklarını söyledi. Daha önceki operasyonlarda Türk ordusuna karşı koyamadıklarını itiraf eden teröristbaşı, "Afrin, Resulayn ve Tel Abyad'ta Türk ordusu şiddetli hava harekatı yaptı. Kullanılan teknoloji açısından güçlerimizle onlar arasında bir denge yoktu" dedi.

Rusya'ya mesaj gönderdi

ABD ve Rusya'nın Ankara'nın harekat girişimine yeteri kadar ses yükseltmediğinden yakınan terörist sözcü, "Rusya açıklamalarıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın tehditlerine karşı Suriye'yi savunduğu imajını yaratmaya çalışıyor. Ama çözüm bu değil. ABD ve Rusya gibi büyük güçlerin Suriye'de bugüne kadar siyasi ve demokratik bir çözüm üretememesi utanç verici" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın İdlib karşılığında Ayn el-Arab'ı (Kobani) Türkiye'ye teslim edip etmeyeceği sorusu üzerine Mahmud, "Bir anlaşma olabilir ama bu konuyu resmi olarak doğrulatamadık. Rusya, siyasi ve demokratik çözümde garantör bir güç olarak rolünü yapmalı" cevabını verdi.