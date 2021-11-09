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'P.rno sitelerini geziyor' dediği şehit yakını Tahir Gürmen'den Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok

'P.rno sitelerini geziyor' dediği şehit yakını Tahir Gürmen'den Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "P.rno sitesi gezenlere, yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz" sözleriyle protestocu Tahir Gürmen'e gönderme yaptı. Akşener tarafından cinsel içerikli sitelere girmekle suçlanan şehit yakını ise bahsi geçen hesabın kendisiyle bir alakası olmadığını belirtti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında şehit yakınına küfreden ve grup başkanvekilliği görevinden alınan İYİ Partili vekil Lütfü Türkkan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz"

Şehit yakınına ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabındaki paylaşımlara gönderme yapan Akşener, "Zannetmeyin harlayarak, gürleyerek beni geri çekeceksiniz. Her dükkanın içinde A Haber'inize provokasyon yaptırabilirsiniz, her dükkanın kapısında p.rno sitesi gezenlere yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Biz gezmeye, milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şehit abisi protestocuya "ahlaksız adam" demişti

Akşener, konuşmasında ayrıca "Karşısındaki, Genel Başkanı'na hem de kadın olan Genel Başkanı'na ağza alınmayacak küfürleri, hakaretleri etmiş. Ahlaksız bir adam da olsa koruma içgüdülerine, sinirlerine hakim olması gerekirdi." dedi. 

Namusuma iftira atıyorlar

Akşener'in kendisine yönelik eleştirisine yanıt veren şehit yakını Tahir Gümren "Benim adımla bir Twitter adresi açılmış, bu adresin varlığını bile bugün öğrendim, o adresle benim hiçbir ilgim yoktur. Ayıptır artık, özür dilemek yerine bana aileme namusuma iftira atmaya devam ediyorlar" dedi.

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