İlk sahibi Alparslan Türkeş çıktı Erzurum'da gören dönüp bir daha bakıyor

Düğün çekimleri için teklifler alıyor

Boyası haricinde tamamen orijinal olan otomatik vites araç, iki kapısının arasında direk olmaması ve her iki kapının camının bir bütün halinde görülmesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Fotoğrafçılardan düğün çekimlerinde kullanılması için teklifler alan Ertek, araca gösterilen ilgiden oldukça memnun.