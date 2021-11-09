Fenerbahçe ile adı anılan Şenol Güneş hiçbir takımla görüşmediğini açıkladı

Adı son günlerde Fenerbahçe teknik direktörlüğü için geçen Şenol Güneş, hiçbir takımla görüşmediğini açıkladı.

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Fenerbahçe ile adı anılan fakat sessizliğini koruyan Şenol Güneş, Gazete Kuzey'e yaptığı açıklamada, "Son dönemlerde maçları da doğru dürüst izlemiyorum. Boynumda hafif bir ağrı var. Hastaneye gidiyorum. Doktor arkadaşların önerileri doğrultusunda tedavimi sürdürüyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum" dedi.

"Hiçbir kulüp ile görüşmedim"

Transfer teklifleriyle ilgili Güneş, "Arkadaşlar arıyor, 'Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün' diyorlar. Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok. Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.