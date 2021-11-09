Karonavirüs kabusunun sürdüğü Avrupa'da kuş gribi vakaları da yayılıyor

Henüz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kabusu son bulmadan Avrupa'nın birçok ülkesinde H5N1 kaynaklı kuş gribi vakaları ortaya çıkmaya başladı.

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AVRUPA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bitmeden şimdi de kuş gribine karşı alarm durumuna geçti.

İngiltere'de kümes hayvanlarının bulunduğu bir birimde yüksek derecede bulaşıcı kuş gribi salgını kayıtlara geçti. İngiltere Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı vakaları doğrularken tesislerdeki hayvanların itlaf edileceği belirtildi. Salgın, İngiltere'nin ülke çapında 'Kuş Gribi Önleme Bölgesi' ilan etmesinden bir haftadan kısa bir süre sonra geldi. Ülkede çiftliklere ve kuş bakıcılarına biyogüvenlik önlemlerini sıkılaştırmaları talimatı verildi.

Polonya'da da benzer tablo

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), Polonya'nın kümes hayvanı çiftliklerinde çok sayıda yüksek patojenik H5N1 kuş gribi salgını bildirdiğini duyurdu. Ülkenin doğu kesiminde dördü hindi çiftliklerinde ve biri tavuk çiftliğinde olmak üzere 5 vaka kaydedildi. Vakalardan bir diğeri ise ülkenin batısındaki hindi ve kaz çiftliğinde kayıtlara geçti.