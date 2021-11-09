BioNTech yılın üçüncü çeyreğinde 3,21 milyar avro kar açıkladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in üçüncü çeyrekteki net kârı artan aşı satışlarıyla birlikte 3 milyar 211 milyon avro olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamlar ile birlikte şirketin son 1 yıldaki geliri 67,5 milyon avrodan 6 milyar 87 milyon avroya yükselerek 100 katın üzerinde artmış oldu.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech, 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Şirketin temmuz-eylül dönemindeki net kârı net gelirlerindeki yükselişle 3 milyar 211 milyon avroya ulaştı. BioNTech, geçen yılın aynı döneminde 210 milyon avro zarar açıklamıştı.

Şirketin yılın ilk ocak-eylül döneminde kârı da 7 milyar 126,3 milyon avroya ulaştı. Şirket, 2020 yılının anı döneminde 351,7 milyon avro zarar açıklamıştı.

BioNTech'in 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 67,5 milyon avro seviyesindeki toplam gelirleri 2021'in üçüncü çeyreğinde 6 milyar 87 milyon avroya çıktı. Şirketin geçen yılın ocak-eylül döneminde 136,9 milyon avro olan toplam gelirleri de bu yılın aynı döneminde 13 milyar 444 milyon avroya ulaştı.