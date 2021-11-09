BioNTech yılın üçüncü çeyreğinde 3,21 milyar avro kar açıkladı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in üçüncü çeyrekteki net kârı artan aşı satışlarıyla birlikte 3 milyar 211 milyon avro olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamlar ile birlikte şirketin son 1 yıldaki geliri 67,5 milyon avrodan 6 milyar 87 milyon avroya yükselerek 100 katın üzerinde artmış oldu.Abone ol
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech, 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.
Şirketin temmuz-eylül dönemindeki net kârı net gelirlerindeki yükselişle 3 milyar 211 milyon avroya ulaştı. BioNTech, geçen yılın aynı döneminde 210 milyon avro zarar açıklamıştı.
Şirketin yılın ilk ocak-eylül döneminde kârı da 7 milyar 126,3 milyon avroya ulaştı. Şirket, 2020 yılının anı döneminde 351,7 milyon avro zarar açıklamıştı.
BioNTech'in 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 67,5 milyon avro seviyesindeki toplam gelirleri 2021'in üçüncü çeyreğinde 6 milyar 87 milyon avroya çıktı. Şirketin geçen yılın ocak-eylül döneminde 136,9 milyon avro olan toplam gelirleri de bu yılın aynı döneminde 13 milyar 444 milyon avroya ulaştı.
BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 152'nin üzerinde ülkeye 2 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti.