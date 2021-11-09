Mesut Özil'i isteyen Katar ekibi resmi teklif için İstanbul'da

Vitor Pereira'nın geleceği konuşulurken bir bomba da Mesut Özil'den gelebilir. Mesut Özil'i isteyen Katar ekibinin resmi teklif için İstanbul'da olduğu belirtildi.

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Mesut Özil'in transferi için Katar ekibin İstanbul'a geldiği ileri sürüldü. Fotomaç gazetesinin haberine göre, Katar ekibi çok ciddi ve ısrarcı. Bu takımın Al Sadd olduğu konuşuluyor. Gazeteci Fatih Doğan, Mesut transferi hakkında gelişmeleri Fotomaç'a anlattı.

İşte Fatih Doğan'ın açıklamaları:

"Yaklaşık 3 hafta önce Mesut'a Katar temsilcileri çok ciddi ilk teklifi yaptılar. Ve ısrarlarını sürdürüyorlar.

En son Katar temsilcilerinin İstanbul'a kadar gelip, niyetlerinin çok olduğunu, Mesut Özil'i Katar'da görmek istediklerini çok cazip bir teklif getirdiklerini biliyoruz.

"Radikal kararlar çıkabilir"

Fenerbahçe'de sadece Mesut değil dün saat 4'ten bu yana çok sıcak bir trafik var. Çok radikal kararlar çıkabilir. Mesut Özil kararsız durumda. Katar temsilcisi, Mesut'un kararını vermesini ve onlara gitmesini bekliyor.