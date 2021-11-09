Malatya'da yıkılan binanın çökmeden önceki görüntüsü

Malatya'da bir binada yaşanan göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Diğer taraftan yıkılan iki katlı binanın çökmeden önceki görüntüleri de ortaya çıktı.

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Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 11 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Tadilat sırasında kolonu kesildi iddiası

Çevredeki vatandaşların ifadelerine göre, bugün gerçekleşen tadilat sırasında bir kolonunun kesilmesinin ardından binanın çöktüğü iddia edildi. Çöken binanın altında çok sayıda dükkanın da olduğu belirtilirken, söz konusu tadilatın ise binanın altında bulunan tavukçuda gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan yıkılan iki katlı binanın çökmeden önceki görüntüleri de ortaya çıktı.