BIST 1.616
DOLAR 9,73
EURO 11,28
ALTIN 571,01
HABER /  GÜNCEL
ADV İstanbul'a yeni nesil ailece eğlence köyü kuruluyor

Malatya'da yıkılan binanın çökmeden önceki görüntüsü

Malatya'da yıkılan binanın çökmeden önceki görüntüsü

Malatya'da bir binada yaşanan göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Diğer taraftan yıkılan iki katlı binanın çökmeden önceki görüntüleri de ortaya çıktı.

Abone ol

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi
Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 11 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Tadilat sırasında kolonu kesildi iddiası
Çevredeki vatandaşların ifadelerine göre, bugün gerçekleşen tadilat sırasında bir kolonunun kesilmesinin ardından binanın çöktüğü iddia edildi. Çöken binanın altında çok sayıda dükkanın da olduğu belirtilirken, söz konusu tadilatın ise binanın altında bulunan tavukçuda gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan yıkılan iki katlı binanın çökmeden önceki görüntüleri de ortaya çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fatih Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Fatih Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Alman basını Polonya sınırındaki göçmen krizinden Türkiye'yi sorumlu tuttu
Alman basını Polonya sınırındaki göçmen krizinden Türkiye'yi sorumlu tuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu'nun görüşme tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu'nun görüşme tarihi belli oldu
Karonavirüs kabusunun sürdüğü Avrupa'da kuş gribi vakaları da yayılıyor
Karonavirüs kabusunun sürdüğü Avrupa'da kuş gribi vakaları da yayılıyor
Singapur aşı olmamayı seçmiş koronavirüs hastalarından ücret almaya başlayacak
Singapur aşı olmamayı seçmiş koronavirüs hastalarından ücret almaya başlayacak
'P.rno sitelerini geziyor' dediği şehit yakını Tahir Gürmen'den Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok
'P.rno sitelerini geziyor' dediği şehit yakını Tahir Gürmen'den Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok
Türk-İş Genel Başkanı Engin Atalay:  Toplumu tebessüm ettirecek asgari ücret istiyoruz
Türk-İş Genel Başkanı Engin Atalay:  Toplumu tebessüm ettirecek asgari ücret istiyoruz
Malatya'da bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var! Binanın kolonu kesilmiş!
Malatya'da bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var! Binanın kolonu kesilmiş!
TBMM Genel Kurulu çoğunluk sağlanamadığı için toplanamadı
TBMM Genel Kurulu çoğunluk sağlanamadığı için toplanamadı
Fahrettin Koca'dan flaş 'aşıda mecburiyet' açıklaması Aşı zorunlu mu oluyor?
Fahrettin Koca'dan flaş 'aşıda mecburiyet' açıklaması Aşı zorunlu mu oluyor?