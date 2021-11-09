Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın savcıya 5 kişinin ismini söyledi

Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın 5 saatlik savcılık ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Mehmet Aydın ile kardeşlik ilişkisinin samimi olmadığını iddia eden Aydın, kendisinin şirketlerde söz sahibi olmadığını ifade etti.

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Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın savcılıktaki ifadesinden yeni detaylar ortaya çıktı. Fatih Aydın, savcılık ifadesinde Uruguay'a 2017 yılında gittiğini, orada oturma ve çalışma izni olduğunu ve Uruguay vatandaşı bir kadınla evlenerek 3 çocuğu olduğunu ifade etti.

"Kardeşim bana iş teklifi yaptı"

Aydın, halı yıkama işlerinde çalıştığı sırada kardeşi Mehmet Aydın'ın 2016 yılında Çiftlik Bank'ı kurduğunu ve kendisini arayarak temizliğe çağırdığını ve temizlik yaptığını söyledi. Mehmet Aydın'ın bir süre sonra kendisine iş teklif ettiğini, hayvancılık ürünlerini şarküteriye bırakmaya başlayarak Çiftlik Bank'ta çalışmaya başladığını belirtti. Belediyeden şirketin asma katının ruhsata işlenmesi için kendisine müdürlük verildiğini iddia eden Fatih Aydın, Çiftlik Bank organizasyonun kurulduğu ilk zamanlardan haberi olmadığını da öne sürdü.

"Maaş ödemesi yüzünden aramız bozuldu"

Kardeşi Mehmet Aydın'ı çok fazla görmediğini dile getiren Fatih Aydın, 2017 yılında kendisi de dahil olmak üzere şarküteride çalışanların maaşlarının ödenmediğini ifade etti. 2017 yılında şirketin İstanbul'daki ortaklarından birisinin Bursa'daki şarküteriye geldiğini ve 30 bin liralık ödemeyi kendisine yapacağını söylediği sırada kardeşinin karşı çıktığını belirten Fatih Aydın, bu nedenle kardeşiyle arasının bozulduğunu söyledi. Bu olaydan sonra şarküteriye gitmediğini kaydeden Aydın, Mehmet Aydın'ın evleneceği sürece kadar kardeşiyle görüşmediğini belirtti. Bir süre sonra kardeşinin kendisine maaşını verdiğini ve tekrar çalışmaya başladığını ifade eden Fatih Aydın, Kıbrıs'ta kurulan şirkete ise kağıt üstünde ortak yapıldığını söyledi.

"Kardeşimin altında çalışmak istemedim"

Şirketin işleyişinde söz sahibi olmadığını belirten Aydın, "Kardeşim Mehmet Aydın'ın altında çalışmak istemediğimden kendi işimi yapmak istedim. Tekrar halı ve koltuk yıkama işleri yapmaya devam ettim" dediği öğrenildi.

Uruguay'da kalması için ikna etmiş

Mehmet Aydın'ın mafya tarafından tehdit edilmesi nedeniyle şirketin Bursa'dan taşındığını, kardeşinin Arjantin'e gittiğini öğrendiğini söyleyen Fatih Aydın, kardeşinin tatil teklif etmesi üzerine Arjantin'e doğru hareket ettiğini ve kardeşinin Uruguay'a geçmesi üzerine Uruguay'a gittiğini söyledi.

Kısa bir süre sonra Türkiye'ye döndüklerini belirten Aydın, iş için kardeşinin kendisini Arjantin'e çağırdığını ve oraya giderek ülkeye bir daha geri dönmediğini ifade etti. Uruguay'ın kendisine çalışma izni vermesi nedeniyle Uruguay'a gittiğini kaydeden Fatih Aydın, kardeşinin kendisine lüks cip hediye ettiğini fakat Mehmet Aydın'ın otomobili kullanması üzerine kendisine başka bir araba verdiklerini söyledi.

Mehmet Aydın'ın yanındakilerin kendisini çekemediğini iddia eden Aydın, Türkiye'ye dönmek istediğini fakat kardeşinin kendisini Uruguay'da kalması için ikna ettiğini iddia etti.

Uruguay'da kara para suçlaması

Fatih Aydın ifadesinde Uruguay polisinin Mehmet Aydın hakkında uyuşturucu iddiasına ilişkin arama yaptığını fakat herhangi bir suç unsuru bulamadığını söyledi. Mehmet Aydın ve diğer firari sanık Osman Naim Kaya'nın Uruguay'da ifade verdiğini dile getiren Aydın, Uruguay adli makamlarının Mehmet Aydın hakkında kara para aklama suçundan soruşturma başlattığını da vurguladı.

Kara para aklama suçundan Osman Naim Kaya'nın Uruguay'da tutuklandığını söyleyen Aydın, "Bu hususları öğrendikten sonra Mehmet Aydın ve ekibiyle bağlantımı kestim" dedi.

"Beni kardeşimin masasına dahi oturtmadılar"

Fatih Aydın, kardeşinin koruma tuttuğunu ve kendisini ulaşmanın zorlaştığını belirterek, "Ben kardeşim Mehmet Aydın'ın geçmişte küçük bir işletme ile başladığında ofisine girebiliyordum. Artık ofisine bile giremez oldum. Beni kardeşimin masasına dahi korumalar oturtmadı. Bu nedenle Çiftlik Bank oyun sistemine kaç kişinin üye olduğunu, bu üyelerden para alınıp alınmadığını, para alındıysa ne şekilde nerede kullanıldığını bilmem mümkün değildir" diye konuştu.

"Bitcoin ürettiğini kendisinden duymadım"

Aydın, kardeşinin Manisa'da bir çiftlik açtığını ve çiftlikte bitcoin üretim cihazları ile bitcoin üretmeye başladığını herkes gibi haberlerden öğrendiğini belirterek, "Bitcoin ürettiğini bizzat kendisinden hiç duymadım. Kendisi bana bitcoinle ilgilendiğini söylememişti" dedi.

Aydın sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ancak 2020 yılında kardeşim beni telefonla aradığında ona bitcoin ile ilgili haberlerin doğru olup olmadığını sorduğumda 'Evet bitcoin cihazlarımız vardı Osman Naim Kaya Türkiye'de bulunan bu cihazları Paraguay'a getirecekti üretim yapıp işimize devam edecektik ancak kendisi beni dolandırdı' demişti."

"SD kartta portekizce şarkılar vardı"

Aydın, Uruguay adli makamlarının kardeşinin tüm malvarlığına el koyduğunu da vurguladı.

Aydın üst aramasında ele geçirilen kartlarla ilgili ise "Uruguay'da hapishanede kaldığım dönemde Brezilyalı bir mahkumun dinlemiş olduğu müzikleri içeriyordu. SD kartta sadece Portekizce müzikler vardır. Cezaevinden çıkınca SD kart ve radyoyu bana bırakmıştı. Soruşturma konusu herhangi bir bilgi belge içermemektedir" dedi.

"Cezayı duyunca dönmek istemedim"

Fatih Aydın'ın "Türkiye'de Çiftlik Bank ile ilgili soruşturmaların başladığını görünce diğer şüpheliler hakkında 17 bin yıl hapis cezası talep edildiğini duydum. Korktuğum için dönüş yapmak istemedim" dediği öğrenildi.

"Tek başına yaptığına inanmıyorum"

Aydın, kardeşinin önce Türkiye'ye teslim olmak istemediğini, kendisinin onu ikna ederek "Bütün olan biteni yetkili makamlara anlat. Gereği neyse yapılır davanda haklıysan zaten ortaya çıkacaktır" dediğini iddia etti.

Türkiye'nin iadesini isteyene kadar Uruguay'da rahat yaşadığını ifade eden Aydın, "Türkiye'ye teslim edilene kadar 4 ay cezaevinde tutuklu kaldım. Kardeşim Mehmet Aydın'ın tüm bu bahsedilen Çiftlik Bank organizasyonunu tek başına yaptığına inanmıyorum. Kendisi bilgisayar oyunlarına düşkün ve hayal gücü geniş bir insandı. Ancak yazılım bilgisi, pazarlama bilgisi yoktu" dedi.

5 kişinin ismini verdi

Kardeşinin bir ekibi olduğunu ve bu kişilerle birlikte organizasyonu çevirdiğini öne süren Aydın'ın, "Bu organizasyonda etkin kişiler bildiğim kadarıyla kardeşimin kayınpederi H.U., S.A.E., Umeyr Karakoç, Osman Naim Karakaya, Cudi Cumhur Yurdakul isimli kişilerdi" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"Kardeşlik ilişkimiz hiçbir zaman çok samimi olmamıştı"

Fatih Aydın, kardeşiyle ilişkisinin hiçbir zaman çok samimi olmadığınıda belirterek şöyle devam etti:

"Çünkü ben babamla anlaşamadığımdan dolayı ailemin yanında kalmıyordum. Çocukluğum ve gençliğim dedemin yanında geçti. Mehmet Aydın ise ailemle kalıyordu. Bu nedenlerden dolayı kardeşim Mehmet Aydın'ın beni şirketine sözde ortak yapmaktan, maaş karşılığı şarküterisinde çalıştırmaktan ve Uruguay'da yaşadığım sürede 2 adet araç hediye etmekten başka hiçbir yardımı olmadı. Kurmuş olduğu şirketlerinde beni söz sahibi yapmadı."