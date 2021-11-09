Kamışlı'da 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlar kapsamında Kamışlı'da düzenlenen SİHA operasyonunda biri sözde lider 3 PKK'lı öldürüldü.

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Kahraman Mehmetçik, sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.

SİHA'dan nokta atışı

Bölgede güven ve huzuru koruyan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Kamışlı El-Hilaliye'de SİHA operasyonu düzenlendi.

Biri sözde lider 3 PKK'lı öldürüldü

Operasyonda, nokta atışı yapılan bölgede biri sözde lider 3 PKK'lı öldürüldü. Kamışlı'da geçtiğimiz Eylül ayında da kırmızı bülten ile aranan sözde KCK yürütme konseyi üyesi Haydar Varto kod Engin Karaaslan öldürülmüştü.