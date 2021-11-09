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Malatya'da bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var! Binanın kolonu kesilmiş!

MALATYA'da henüz belirleyemeyen nedenden dolayı bir bina çöktü. Enkaz altında çok sayıda yaralı var. İlk gelen bilgilere göre enkazdan 11 kişi çıkarıldı. Binada tadilat olduğu ve kolonlardan birinin kesildiği de iddialar arasında.

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MALATYA merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 11 kişi enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yıkılan binanın caddeye bakan yönünün yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına arka cephesinden de başlatıldı. Çalışmalar sırasında sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlardan sessiz olmaları istendi.

Bölgedeki görgü tanıkları söz konusu binadaki bir iş yerinde gün boyunca tadilat yapıldığını belirterek bir kolonun da kesildiğini iddia etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, binadaki çökmenin neden kaynaklandığına ilişkin henüz tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Baruş, "Binada 20 kişinin olduğunu tahmin ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

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