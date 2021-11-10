Ankara'da muhteşem 10 Kasım fotoğrafı

Anıtkabir, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83’üncü yıldönümünde muhteşem bir görüntüye ev sahipliği yaptı.

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Hilal şeklini alan Ay, Anıtkabir ile Ulu Önder’e selam durarak Ata’sını andı. Dün gece, Cumhuriyetin ilanından sonra Ulu Önder’in emriyle kurulan Türk Hava Kurumu’nun teras katından çekilen ay batımı, Anıtkabir’in hemen yanında olağanüstü bir görüntü oluşturdu. Anıtkabir’in hilal ile bütünleşmesi objektiflere de yansırken, görüntüler “Gökyüzü de Ata’sını andı” olarak yorumlandı.