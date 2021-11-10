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Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

AK Partili Numan Kurtulmuş, çalışanların dört gözle beklediği asgari ücret zammı hakkında, "Asgari ücrette emekçilerimizin beklentilerini karşılayacak, milletimizin tamamının da 'tamam bu hakkaniyete uygun' diyeceği fevkalade önemli bir gelişmeyi ortaya koyacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akit TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Son günlerin en çok konuşulan iki konusu olan asgari ücret ve gıda fiyatlarına gelen zamlarla ilgili de konuşan Kurtulmuş, aralık ayı sonunda netleşecek asgari ücret zammında vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.

"Dünyada emtia fiyatları yükseliyor"
Kurtulmuş, Türkiye'de yaşanan ekonomik krize ilişkin soru üzerine, dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı ekonomik krizin yaşandığını söyledi. Kurtulmuş, "Dünyada emtia fiyatları olağanüstü yükseliyor. Bakırdan kroma, altından demir ve çeliğe kadar iki ve üç kat artan emtia fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Aynı şekilde enerji fiyatları iki üç kat arttı. Bir taraftan da üretimdeki tedarik zincirleri küresel ölçekte kırılıyor. Hem malın yokluğu hem malın fiyatının yüksekliği dünya ekonomilerini çekilemez bir ağır yükün altına koyuyor." dedi.

"Salgında 780 milyar lira destek verdik"
Türkiye'nin salgın döneminde, üretim gücünü hiç geriletmeden yoluna devam ettiğini belirten Kurtulmuş, ihtiyaç sahibi küçük gruplara, esnafa ve vatandaşlara 780 milyar lira destek verildiğini bildirdi.

"Enflasyon artışını görüyoruz"
Enflasyonun artmakta olduğunu gördüklerini ve hayat pahalılığının vatandaşı rahatsız ettiğini bildiklerini dile getiren Kurtulmuş, vatandaşın alım gücünü arttıracak ilave tedbirlerin gündeme getirilmesinin farkında olduklarını aktardı.

"Asgari ücret hakkaniyete uygun bir rakam olacak"
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yıl sonu itibarıyla Türkiye'de asgari ücret gündeme gelecektir. Asgari ücrette emekçilerimizin beklentilerini karşılayacak, milletimizin tamamının da 'tamam bu hakkaniyete uygun' diyeceği fevkalade önemli bir gelişmeyi ortaya koyacağımızı düşünüyorum. 19 yıldır sürdürülen vatandaşı enflasyona ezdirmemek politikasını burada da ortaya koymak durumundayız." ifadelerini kullandı.

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