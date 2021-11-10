Konya'daki bu eczane çok başka içeri giren çıkmak istemiyor
Konya'da konseptiyle süper marketi andıran 3 katlı eczane, bin 500 metrekare alanda, yabancı müşterilerine 6 dilde hizmet sunabiliyor. Müşteriler market arabasıyla stantları gezip alışverişini yapabiliyor, çocuğunu oyun alanına bırakıp kafeteryada zaman geçirebiliyor.
İlaç bölümünün dışında birbirinden farklı sağlık üniteleri bulunduran eczanede, müşteriler market arabasıyla stantları gezip alışverişini yapabiliyor, çocuğunu oyun alanına bırakıp kafeteryada zaman geçirebiliyor.
Müşteriler eczaneye sadece ilaç almak için değil, cilt bakımı, dermokozmetik, saç bakımı, diş bakımı, cinsel sağlık, anne-bebek sağlığı, doğal tedavi ve sporcu destek ünitelerinden faydalanmak için de geliyor. Kentten ve şehir dışından gezmeye gelen eczacılar, alışılmış konseptin dışına çıkan eczaneyi model almak için inceliyor.
Şehrin tarihi ve turistik bir bölgesinde yer alan eczanede, İngilizce, Çince, Arapça, Farsça, Ugandaca ve Almanca dillerinde hizmet veriliyor. Kentte 26 yıldır eczacılık yapan Ahmet Şevik (50), AA muhabirine, ABD'de görüp etkilendiği ve üniversite yıllarından beri hayalini kurduğu eczane konseptini, çeyrek asır sonra hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
İlk eczanesini 1995 yılında 40 metrekare alanda açtığını belirten Şevik, yurt dışı ziyaretlerinde müzeleri gezen arkadaşlarının aksine her fırsatta eczaneleri gezdiğini ve gelişmeleri takip ettiğini ifade etti.