Konya'daki bu eczane çok başka içeri giren çıkmak istemiyor

Müşteriler eczaneye sadece ilaç almak için değil, cilt bakımı, dermokozmetik, saç bakımı, diş bakımı, cinsel sağlık, anne-bebek sağlığı, doğal tedavi ve sporcu destek ünitelerinden faydalanmak için de geliyor. Kentten ve şehir dışından gezmeye gelen eczacılar, alışılmış konseptin dışına çıkan eczaneyi model almak için inceliyor.