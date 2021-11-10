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Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi

JAPONYA'da serumlarına dezenfektan karıştırıp, yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşire müebbet hapse çarptırıldı.

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Beş yıl önce Yokohama'da bir hastanede 3 yaşlı hastayı zehirleyerek öldüren hemşire Kuboki Ayumi'nin (34) davasında karar verildi. Yokohama Bölge Mahkemesindeki duruşmada söz verilen Kuboki, kendisine yönelik suçlamaları kabul ettiğini açıkladı.

Savcılar, idam cezası talep ederken, avukatı "Kuboki'nin o dönem zayıf zihinsel durumunu" öne sürerek, müebbet hapis cezası istedi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Karei Kazunori, yaşadığı depresyona rağmen "Kuboki'nin fiilinin suç teşkil ettiğini bilebilecek salahiyete sahip olduğunu" belirtti.

Kuboki'nin müebbet hapse çarptırıldığını duyuran Karei, "Suçlarının ciddiyetinin farkında. Son ifadesine göre fillerinin tazminatını, hayatıyla ödemek istiyor. Hayatının geri kalanında suçluluğun yüküyle yüzleşerek doğru yola geri dönmesi makul." dedi.

Karara ilişkin Karei, Kuboki'nin "pişmanlık emarelerinin kayda geçtiğini ve rehabilite edilme olasılığının göz önünde bulundurulduğunu" kaydetti.

Kuboki'nin antiseptik solüsyon karıştırılmış dezenfektanı, damar içi serumlarına enjekte ettiği yaşlı 3 hasta, Eylül 2016'da hayatını kaybetmişti.

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