Anıtkabir ziyaret saatleri 2021 Anıtkabir saat kaçta açılıyor?

Bugün 10 Kasım, Atatürk'ün ölüm yıldönümünün 83'üncü yılı. Özlemle andığımız Atamızı Anıtkabir'de ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Ankara'daki Anıtkabir'in açılış saatlerini araştırıyor. Peki Anıtkabir ne zaman açılıyor, 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri

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10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar Anıtkabir ziyaret saatlerini araştırıyor. Peki, Ulu Önder Atatürk' ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir bugün kaça kadar ziyaret edilebilecek? İşte Anıtkabir ziyaret saatleri 2021 ile ilgili detaylar..

10 Kasım'da Anıtkabir saat kaçta açılıyor:

10 Kasım'da Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın Aslanlı Yolun başladığı merdivenlerin önündeki alanda saat 08.45'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mozoleye çelenk bırakacak ve "ti" borusunun çalınmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Saygı duruşu, askeri bandonun çalacağı İstiklal Marşının bitiminde sona erecek. İstiklal Marşı çalınırken Anıtkabir'deki bayrak yarıya indirilecek. Misak-ı Milli Kulesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Şeref Defteri'ni imzalayacak ve Anıtkabir'deki tören sona erecek. Resmi törenin ardından saat 10:00 gibi Anıtkabir'in vatandaşların ziyaretine açılması bekleniyor.

Anıtkabir'in ziyarate açık olduğu saatler:

Anıtkabir ziyaret saatleri aylara göre değişiklik gösteriyor. Ancak saat aralığı 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 10 Kasım gibi Türk tarihinin önemli günlerinden değişiklik gösterebiliyor.

Açılış-kapanış saatleri

01 Şubat - 14 Mayıs

09:00 - 16:30

15 Mayıs - 31 Ekim

09:00 - 17:00

01 Kasım - 31 Ocak

09:00 - 16:00

Anıtkabir'in tarihçesi:

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 15 nci yılında hastalığı ağırlaşarak, 10 Kasım 1938 ' de Dolmabahçe Sarayı' nda ebediyete intikal etmiştir. Atatürk kendisi için bir mezar yaptırmadığı gibi, gömüleceği yer içinde vasiyette bulunmamıştı. 1923 yılında bir sohbet sırasında Atatürk; "Elbet birgün öleceğim, beni Çankaya' ya gömer, hatıramı yaşatırsınız" demiş ve "Beni milletim nereye isterse oraya gömsün. Fakat benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır" diye eklemiştir.Türk Ulusunun O' na karşı duyulan büyük saygı ve minnettarlığının bir ifadesi olan Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti' nin en anlamlı eseridir.