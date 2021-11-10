Yarın hava daha da soğuyacak kar geliyor Meteoroloji profesörü haberi verdi
TÜRKİYE Meteoroloji İşleri Müdürlüğü kar yağışı ve şiddetli yağmurlar için uyardı. Kars, Erzurum ve Ardahan illerinde kar yağışı Karadeniz bölgesinde şiddetli yağışlar var. Meteoroloji uzmanlarından da yağmur ve kar uyarısı geldi. İşte son hava durumu tahminleri:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre soğuk hava, şiddetli yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kahramanmaraş, Malatya ve Van çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinde yağışlar görülecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'den de sıcaklıklar daha da düşecek uyarısı geldi. İşte son hava durumu tahmini:
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalarak mevsim normalleri civarına iniyor. Yurdun, kuzey, iç ve doğu kesimlerde ise sıcaklık yer yer mevsim normallerinin altına inecek. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen şu bilgileri verdi:
-Bugün yağmur İstanbulu terk ediyor. İç anadolunun kuzey ve doğusu, Doğu anadolu ve Karadeniz bölgesinde 1.5 gün daha devam edecek. Sıcaklıklar bugün yarın düşmeye devam edecek Cuma günü artışa geçecek.
Kar ve fırtına : Orhan Şen'in verdiği bilgilere göre yurdun bir kesiminde kar, bir kesiminde fırtına var. Orhan Şen şunları söyledi:
-Doğuda bugün ve yarın Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde KAR yağışı var. Akdenizin iç kesimlerinde Toroslarda ve Sabah Marmara ve Doğu karadeniz de Rüzgar fırtınamsı esiyor. Çatı altlarında dolaşmayın! Cuma günü yüksek basınç etkisi tekrar başlayacak. Dolayısıyla iç kesimlerde SİS olayı tekrar geliyor. Sis le birlikte hava kirliliği de artacak dışarı çıkarken maskenizi mutlaka takınız.
Şiddetli yağış beklenen iller : Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar da şiddetli yağışlar ve kar konusunda uyardı. Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı bekleniyor. Ahmet Uçar yağışların Karadeniz bölgesindeki illerde ise şiddetli yağış bırakacağını söyledi:
-Bugün akşam saatlerinden itibaren Karadeniz ve Balkanlar üzerinden yurdumuza gelmesi beklenilen sistemin bulutluluğu Karadeniz ve Romanya'ya kadar gelmiş durumda Karadeniz kıyı illeri kuvvetli sağanağa iç ve yüksek kesimleri kar yağışına karşı dikkatli olmalı.