Temel Karamollaoğlu bugün Beştepe'de Erdoğan'la görüşecek! Ne konuşacağını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün saat 15:00'te Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Görüşme öncesi basın toplantısı düzenleyen Karamollaoğlu, ne konuşacaklarını açıkladı...

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlenen haftalık basın toplantısında konuştu. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün saat 15.00'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapacağı görüşme üzerine açıklamalarda bulundu.

Denetlenemeyen başkanlık sistemi doğru değil

Karamollaoğlu konuyla ilgili, “Biz bugünkü haliyle denetlenemeyen bir başkanlık sisteminin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Seçim başka denetleme başka bir şey" ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu şunları söyledi:

Görüşmenin ne mahiyette olduğunu kestirmek mümkün değil

“Şu anda konuşmanın görüşmenin ne mahiyette olacağını kestirmek mümkün değil. Bazı endişelerimizi gündeme getireceğiz. Biz bugünkü sistemle kanaatlerimizi kesin bir şekilde ifade etmiştik. Biz bugünkü haliyle denetlenemeyen bir başkanlık sisteminin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Seçim başka denetleme başka bir şey."

Asgari ücretle insanlarımız geçinemiyor

"Asgari ücretin insanların yaşamlarını garantiye alabilecekleri seviyeye çıkarılması gerektiğini savunuyoruz. İnsanlarımız geçinemiyor muzdarip. Bir çocuk babasının çektiği sıkıntıyı görmüş babasının verdiği 10 lirayı geri cebine koymuş. Bir çocuk bile babasının çektiği sıkıntıyı anlamış. Bir 10 lirayı çocuğuna veremeyen babalar var. Enflasyon paranın değer kaybetmesi alım gücünün azalması demektir. Enflasyon yüzde 40 ise 'Ben sana zam yaptım' diyemezsiniz. Geçen sene 100 lira almış olan bir insana yüzde 40 enflasyon üzerinden ben sana zam yaptım ihya ettim diyemezsiniz.”