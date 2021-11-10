BIST 1.617
DOLAR 9,84
EURO 11,36
ALTIN 577,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Enkazdan kurtarıldı dehşet anlarını anlattı Ölüm korku heyecan her şeyi hissettik

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Enkazdan kurtarıldı dehşet anlarını anlattı Ölüm korku heyecan her şeyi hissettik

Malatya'da İnönü Caddesi üzerinde çöken binada yaralı olarak kurtulan 52 yaşındaki İbrahim Uçak, dehşet anlarını anlatarak, "Ölüm, korku, heyecan, her şeyi hissettik" dedi.

Abone ol

Malatya’da dün çöken 2 katlı binanın enkazında yaralı olarak kurtarılan İbrahim Uçak yaşadığı o dehşet anlarını anlattı.

Yaralıların bir kısmının kendi imkanlarıyla enkazın altından çıktığını belirten Uçak, ”Kurtarma ekipleri geldi bizi çıkardılar. O anda her şeyi hissettik. Ölüm, korku, heyecan her şeyi hissettik. 15 kişi vardık. Birçoğu kendi imkanlarıyla çıktılar. Boşlukta kalmışlardı sıkıntıları yoktu çıktılar. Bende boşluktaydım açıktaydım. Ayağıma beton parçası düştü diye ben çıkamadım. 10-15 dakika falan kaldım, erken geldiler çıkardılar” ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavisi süren yarıların son durumu hakkında bilgileri paylaşan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz’de göçüğün ardından hastane olarak tüm çalışanlar ile hazır hale geldiklerini söyledi. Acil servis çalışanları, cerrahlar ve tüm servisteki personelin alarm durumuna geçtiğini anlatan Deniz, “Hastanemize başvuran hastalarımızı karşıladık. Bir kısmını şifa ile taburcu ettik. 3 hastamıza hastanede müdahale ederek yatırdık. Bunların ikisi opere edildi bir tanesi de takip amaçlı yatırıldı. Genel durumlarının iyi olduğu söyleyebilirim. Hastanemiz bu tarz krizlere, afet ve benzeri durumlara zaten hazırlıklı bir hastane. İnşallah tekrarlanmamasını ümit ederek. Bizim hastanemizde bulunan 3 hastamızı da şifa ile taburcu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Konya'daki bu eczane çok başka içeri giren çıkmak istemiyor
Foto Galeri Konya'daki bu eczane çok başka içeri giren çıkmak istemiyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten çalışan ücretlerine yönelik 4 öneri
İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten çalışan ücretlerine yönelik 4 öneri
Nikola Jokic'e 1 maç men cezası
Nikola Jokic'e 1 maç men cezası
AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'dan olay Anıtkabir paylaşımı! 'Keşke mescid olsaydı!'
AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'dan olay Anıtkabir paylaşımı! 'Keşke mescid olsaydı!'
Altında yeni rekor! Gram altın 576 lirayı gördü yükseliş sürecek
Altında yeni rekor! Gram altın 576 lirayı gördü yükseliş sürecek
Mesut Özil'in piyasaya süreceği kripto paranın adı belli oldu
Mesut Özil'in piyasaya süreceği kripto paranın adı belli oldu
Dolar çıldırdı! Tüm zamanların rekorunu kıran piyasada son durum ne
Dolar çıldırdı! Tüm zamanların rekorunu kıran piyasada son durum ne
Ertuğrul Özkök Hürriyet'ten ayrıldığını doğruladı! 'Hürriyet’ten dostça ayrıldık'
Ertuğrul Özkök Hürriyet'ten ayrıldığını doğruladı! 'Hürriyet’ten dostça ayrıldık'
Mansur Yavaş’ın acı günü! Nikahını kıydığı kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi
Mansur Yavaş’ın acı günü! Nikahını kıydığı kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na mektup tepkisi: Gazi hayatta olsaydı inanın bunları sopayla kovardı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na mektup tepkisi: Gazi hayatta olsaydı inanın bunları sopayla kovardı
Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazı kaldırılıyor! Validen yaralılar hakkında yeni açıklama
Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazı kaldırılıyor! Validen yaralılar hakkında yeni açıklama