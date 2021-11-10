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Dolar çıldırdı! Tüm zamanların rekorunu kıran piyasada son durum ne

Dolar çıldırdı! Tüm zamanların rekorunu kıran piyasada son durum ne

Geçtiğimiz haftayı 9,69 liradan kapatan dolar bu hafta yükselmeye devam ediyor. Dolar bugün bir anda fırladı ve 9.83 lirayı geride bırakarak tüm zamanların rekorunu kırdı...

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Geçtiğimiz haftayı 9,69 liradan kapatan dolar bu hafta yükselmeye devam ediyor. Son 5 gündür 9,65-9,75 arasında dalgalanan dolar/TL, bugün 9,76 liradan işlem görmeye başladı. 

İlerleyen saatlerde yavaş yavaş yükselmeye başlayan dolar. saat 12:00 sularında tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 9.83 lirayı geride bıraktı. Dolardaki dalgalı seyir devam ediyor... Euro/TL de 11.35 TL'yi geride bıraktı. Gram altın ise 757 lirayı gördü...

Türkiye'de eylül ayına ilişkin işgücü verilerinin izleneceği yeni günde, yurt dışında ABD enflasyon verileri takip edilecek. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı ağustos ayında yüzde 12,2 olarak açıklanmıştı.

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