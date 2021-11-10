Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na mektup tepkisi: Gazi hayatta olsaydı inanın bunları sopayla kovardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı büyükelçilere Kanal İstanbul'la ilgili uyarı ve şikayet mektubu yazan Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Ülkenin en büyük yatırımını engellemek için kendi iş insanlarımızı tehdit ediyor. İnanın gazi hayatta olsaydı bunları o partiden sopayla kovalardı." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca Tarihi CSO Konser Salonu’nda düzenlenen “Atatürk’ü Anma Töreni”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı büyükelçilere Kanal İstanbul mektubu yazıp ilgili şirketlerin ihaleye girmemeleri yönünde yatırımcıları tehdit etmesiyle ilgili Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"Hani Atatürk'ün yolundan gidiyordunuz. Dürüst değiller"

"Samsun'a ayak bastığı andan itibaren şanlı milli mücadele dönemi başladı. Her fırsatta önünde poz verdikleri ama içinde bilmedikleri Nutuk'ta üç hedef belirtilir. Yurdumuzu dünyanın en medeni memleketleri seviyesine çıkartacağız, milletimizi en geniş refah vasıtalarına ulaştıracağız.

Milletimiz her tökezlemenin ardından devletine daha güçlü sahip çıkmıştır. Mustafa Kemal Libya'da, Suriye'de, Çanakkale'de, Kafkasya sınırlarımızda, Anadolu'nun her karış toprağında, hani bize diyorlar ya Azerbaycan'da, Suriye'de ne işiniz var? Hani siz Kemalistsiniz, hani Atatürk'ün yolundan gidiyordunuz. Dürüst değiller.

Batı'nın büyükelçilerine bizi şikayet edelerden bir şey olur mu?

Biz ABD'de BM binasının tam karşısında Türkevi inşa ettik. Ve orada adeta birilerine mesajımızı da en güzel şekilde verdik. Gazi Mustafa Kemal'in bu serencamı bugünkü Türkiye'nin yol haritasıdır. Türkiye, bugün de Suriye'de, Libya'da, Kafkaslardadır. Bu ülkede gazinin bölgemizi kucaklayan siyasi, diplomatik mirasına sahip çıkan birisi varsa o da biziz. Atatürk isminin arkasına sığınanlar ne yapıyorlar? Milletleri aleyhine hangi faaliyet varsa onun değirmenine su taşıyan bir kesimle karşı karşıyayız. Bizi gidip Avrupa'ya şikayet edenlerden bir şey olur mu?

Batı'nın büyükelçilerine bizi şikayet edelerden bir şey olur mu? Ülkenin en büyük yatırımını engellemek için kendi iş insanlarımızı tehdit ediyor. İnanın gazi hayatta olsaydı bunları o partiden sopayla kovalardı. Bu partinin mevcut yapısı içinde Atatürk o partinin kapısından içeri sokulur muydu, onu da bilmiyoruz. Kibirden yanlarına varılmayan, tehdit eden, gavurun kılıcını çalmaktan başka iş bilmeyen faşist zihniyet milletimizden hak ettiği dersi alacaktır. "