Gaziantep'te halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı! 14 kişi yaralandı

GAZİANTEP'ten kaza haberi geldi. Şehitkamil ilçesinde öğrenci servisiyle halk otobüsü çarpıştı. Feci kazada 14 yaralı var.Abone ol
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde öğrenci servisiyle özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 27 S 0184 plakalı öğrenci servisi ile 27 H 0658 plakalı özel halk otobüsü, Şehirgösteren Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 12 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.