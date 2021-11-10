BIST 1.609
DOLAR 9,82
EURO 11,37
ALTIN 576,30
HABER /  GÜNCEL

Hürriyet gazetesinden bomba karar! Ertuğrul Özkök ile yollarını ayırdı

Hürriyet gazetesinden bomba karar! Ertuğrul Özkök ile yollarını ayırdı

Hürriyet gazetesi, yazarı ve eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök ile yollarını ayırdı.

Abone ol

Simavi ailesi ve Doğan Holding sahipliğini kapsayan dönemde 20 yıl aralıksız Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği yapan ve bu görevden alındığı aralık 2009'dan beri köşe yazan Ertuğrul Özkök, gazeteden ayrıldı.

Hürriyet, Özkök'le yollarını ayırdı
Resmen açıklanmayan ancak yalanlanmayan bilgilere göre, Hürriyet gazetesi Özkök’le yollarını ayırdı.

Halay görüntüleriyle tartışılmıştı
Ertuğrul Özkök, son olarak ekim ayında sanatçı Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’da açtığı sergi vesilesiyle düzenlenen gecede çekilen “halay” görüntüleriyle tartışma konusu olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Temel Karamollaoğlu saat 15.00'da görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Temel Karamollaoğlu saat 15.00'da görüşüyor
İlber Ortaylı anlattı Atatürk'ün gerçek ölüm sebebi siroz mu?
İlber Ortaylı anlattı Atatürk'ün gerçek ölüm sebebi siroz mu?
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı tartışılıyor
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı tartışılıyor
Ayça Ayşin Turan kimdir kaç yaşında anne ve babası kimdir? Ayça Ayşin Turan ailesi
Ayça Ayşin Turan kimdir kaç yaşında anne ve babası kimdir? Ayça Ayşin Turan ailesi
Barcelona'da 'Xavi Kanunları' 10 maddelik kural listesi hazırladı
Barcelona'da 'Xavi Kanunları' 10 maddelik kural listesi hazırladı
Taksim'deki 10 Kasım töreninde CHP'ye protesto! 'Ben de CHP'liyim sizden utanıyorum'
Taksim'deki 10 Kasım töreninde CHP'ye protesto! 'Ben de CHP'liyim sizden utanıyorum'
CHP'li Ahmet Akın: Kış ayları boyunca faturalardan KDV kaldırılmalı
CHP'li Ahmet Akın: Kış ayları boyunca faturalardan KDV kaldırılmalı
Ayça Ayşin Turan babası kimdir kaç yaşında neden öldü?
Ayça Ayşin Turan babası kimdir kaç yaşında neden öldü?
İnşaat maliyet endeksi eylülde aylık yüzde 0,25, yıllık yüzde 39,54 arttı
İnşaat maliyet endeksi eylülde aylık yüzde 0,25, yıllık yüzde 39,54 arttı
Polonya Başbakanı'nın iddiası olay oldu talimatı Putin verdi
Polonya Başbakanı'nın iddiası olay oldu talimatı Putin verdi