Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Temel Karamollaoğlu saat 15.00'da görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek. Kulisleri hareketlendiren görüşme saat 15.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Erdoğan'ın Karamollaoğlu ile görüşmesi saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

Bu görüşme kulisleri hareketlendirdi. Bilindiği gibi Saadet Partisi, Millet İttifakı içinde yer alıyor. Haliyle ittifaklar değişiyor mu sorusu gündemde. İki liderin görüşmenin ardından yapacağı açıklama merak konusu.