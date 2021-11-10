İlber Ortaylı anlattı Atatürk'ün gerçek ölüm sebebi siroz mu?

Tarihçi İlber Ortaylı, 'Atatürk'ün ölüm sebebi siroz muydu?' sorusuna yanıt verdi. İlber Ortaylı, "İçkisinden sigarasından bahsedersek, o sigaraları içen adam iflah olmaz." yanıtını verdi.

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Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Işık, Ortaylı'ya 83. ölüm yıl dönümü nedeniyle Atatürk'ü sordu.

Ortaylı, Işık'ın "Atatürk'ün ölüm sebebi siroz muydu?" sorusu üzerine izleyenleri aydınlattı.

"O sigaraları içen adam iflah olmaz"

Atatürk'ün sağlık kurallarına uymayan biri olduğunu söyleyen ünlü tarihçi, "Atatürk'ün içkisinden ve sigarasından bahsedin. Bizim gibi plastik filtreli sigaralar içmiyor ama içiyor yani paket paket. Onu içen adam iflah olmaz." ifadelerini kullandı.

"Doktoru sevmeyen, tahammülü olmayan biriydi"

İlber Ortaylı'nın konuyla ilgili ifadelerinin tamamı şu şekilde:

"Onu çok söylüyorlar. Şunu herkes söylüyor, Atatürk sinirli, biraz sabırsız. Doktor sevmeyen, doktora tahammülü olmayan bir hasta karakter itibariyle. Sağlık kurallarına uymuyor. Atatürk'ün içkisinden ve sigarasından bahsedin. Bizim gibi plastik filtreli sigaralar içmiyor ama içiyor yani paket paket. Onu içen adam iflah olmaz."