İŞKUR’dan büyük fırsat! Hem işçi hem işveren kazanacak

Bu noktada istifa edenler işsizlik maaşı alamıyorlar. İşten çıkartılanların işsizlik maaşı alabilmeleri için ayrıca son 3 yılda en az 600 gün prim ödemiş olmaları da isteniyor, ayrıca işten çıkartılmadan önceki 120 günde de iş sözleşmesinin devam ediyor olması lazım.