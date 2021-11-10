İŞKUR’dan büyük fırsat! Hem işçi hem işveren kazanacak
İşçi ve işverenler için İŞKUR büyük fırsatlar sunuyor. İşsiz kalanlar ya da iş arayanlar başta olmak üzere İŞKUR'da mesleki eğitim ve işbaşı eğitimleri programlarına katılanlar işsizlik ödeneğinin dışında günlük harçlık da alıyor. Tüm bunların yanında meslek öğrenenler burada işveren için tecrübeli eleman sıkıntısına çare oluyor. Başvuru nasıl yapılıyor, şartlar neler?
İşten kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar 2 bin 840 lirayı bulan işsizlik ödeneği alabiliyor. Mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarına katılanlara aylık olarak bir maaş da ödeniyor. Faruk Erdem Sabah'ta kaleme aldığı yazısında milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli detaylara yer verdi:
İşsizlik maaşı alabilmek için öncelikle kendi istek ve kusurunuzun dışında işten çıkartılmış olmanız gerekiyor.
Bu noktada istifa edenler işsizlik maaşı alamıyorlar. İşten çıkartılanların işsizlik maaşı alabilmeleri için ayrıca son 3 yılda en az 600 gün prim ödemiş olmaları da isteniyor, ayrıca işten çıkartılmadan önceki 120 günde de iş sözleşmesinin devam ediyor olması lazım.
Bu şartları sağlayanlar 1 ay içinde İŞKUR'a başvurarak işsizlik maaşa alabilirler. İşsizlik maaşı süresi de son 3 yıldaki ödenen prim sayısına göre 6 aydan başlayarak 10 aya kadar çıkabiliyor.