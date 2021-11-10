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Ayça Ayşin Turan kimdir kaç yaşında anne ve babası kimdir? Ayça Ayşin Turan ailesi

Ayça Ayşin Turan kimdir kaç yaşında anne ve babası kimdir? Ayça Ayşin Turan ailesi

Bir süredir Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı dizisinde rol alan Ayça Ayşin Turan sosyal medyanın gündeminde. Ayça Ayşin Turan, babasını kaybettiği yönündeki haberler nedeniyle araştırılıyor. Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, aslen nereli? Ayça Ayşin Turan hayatı ve dizileri

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Arıza dizisinde canlandırdığı Halide karakteriyle dizi severlerin ilgisini toplayan Ayça Ayşin Turan şu sıralar Ada Masalı dizisiyle ekrana geliyor. Genç oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın hayatı ve dizileriyle ilgili her detay merak konusu oldu.

Ayça Ayşin Turan, babasını kaybetmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Pek çok dizide rol alan Ayça Ayşin Turan’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte, kariyeri boyunca pek çok dizide rol alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler

Ayça Ayşin Turan'ın hayatı babasını kaybetmesinin ardından biyografisi ile gündemde yer almaya başladı. 1992 yılı Sinop doğumlu olan oyuncu, dizi kariyerine ‘Dinle Sevgili’ isimli diziyle başlamıştı. Katıldığı bir programda kendisi ile ilgili bilgi veren Ayça Ayşin Turan yedi kardeş olduklarını, beş abisinin bir de ablasının olduğunu söylemişti. İşte, Ayça Ayşin Turan'ın biyografisi ve hayatıyla ilgili merak edilenler.

Ayça 

1992 yılı Sinop doğumludur. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine ‘Dinle Sevgili’ adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna ‘Karagül’ dizisindeki Ada karakteriyle devam etti. Ünlü isim Sevimli Tehlike, Meryem dizilerinde rol aldı. Hakan Muhafız dizisinde Çağatay Ulusoy ile beraber rol aldı. Zemheri dizisinde Firuze karakterine hayat verdi.

Katıldığı bir programda kendisi ile ilgili bilgi veren Ayça Ayşin Turan, ‘Yedi kardeşim. Beş abim bir tane de ablam var. Sinop doğumluyum İstanbul’a sonradan geldim. Kardeşlerimden oyuncu olan yok ama sette çalışan var. Reji olarak görev yapan iki kardeşim var. Hiç arkadaş sıkıntısı çekmedim, kardeşlerim hep yanımdaydı. Memleketime sık sık gidiyorum.’ demişti.

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