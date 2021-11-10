BIST 1.609
DOLAR 9,82
EURO 11,37
ALTIN 576,30
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

İnşaat maliyet endeksi eylülde aylık yüzde 0,25, yıllık yüzde 39,54 arttı

İnşaat maliyet endeksi eylülde aylık yüzde 0,25, yıllık yüzde 39,54 arttı

İnşaat maliyet endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,25, yıllık bazda yüzde 39,54 artış kaydetti.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endeks eylülde aylık yüzde 0,25, yıllık yüzde 39,54 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,41 artarken işçilik endeksi yüzde 0,18 azaldı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 47,44, işçilik endeksi yüzde 22,25 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,17 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,37 yükselirken, işçilik endeksi yüzde 0,27 azaldı. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 48,58, işçilik endeksi yüzde 22,27 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde, eylülde aylık bazda yüzde 0,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,41 yükseliş görüldü. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,55, işçilik endeksi yüzde 0,16 arttı. Malzeme endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,72, işçilik endeksi yüzde 22,17 artış olarak kayıtlara geçti.

ÖNCEKİ HABERLER
Polonya Başbakanı'nın iddiası olay oldu talimatı Putin verdi
Polonya Başbakanı'nın iddiası olay oldu talimatı Putin verdi
2021 Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
2021 Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
Berdan Mardini'nin sevgilisi kimdir Morena Taraku kaç yaşında?
Berdan Mardini'nin sevgilisi kimdir Morena Taraku kaç yaşında?
ABD'den 8 ülkeye ahlaksız talep Türkiye'ye F-35 oyunu Hulusi Akar açıkladı
ABD'den 8 ülkeye ahlaksız talep Türkiye'ye F-35 oyunu Hulusi Akar açıkladı
Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan: Milletimizin birliğine kastedilmesine asla izin vermeyeceğiz
Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan: Milletimizin birliğine kastedilmesine asla izin vermeyeceğiz
Bugün resmi tatil mi 10 Kasım'da okullar yarım gün mü?
Bugün resmi tatil mi 10 Kasım'da okullar yarım gün mü?
Euronews kulisi! AK Parti içinde Erdoğan'dan sonra en güçlü isim kim?
Euronews kulisi! AK Parti içinde Erdoğan'dan sonra en güçlü isim kim?
Bugün bankalar açık mı 10 Kasım'da bankalar kaça kadar açık?
Bugün bankalar açık mı 10 Kasım'da bankalar kaça kadar açık?
Apple'ın ilk bilgisayarı Apple-1 400 bin dolara satıldı
Apple'ın ilk bilgisayarı Apple-1 400 bin dolara satıldı
Atatürk’ün ağzına en son 8 Kasım akşamı bir kalıp buz konmuş işte son 40 günde yediği yemekler
Atatürk’ün ağzına en son 8 Kasım akşamı bir kalıp buz konmuş işte son 40 günde yediği yemekler