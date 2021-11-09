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İstanbul'da 15 milyon liralık dolandırıcılık tapu memurlarının dikkati sonucu engellendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da 15 milyon liralık dolandırıcılık tapu memurlarının dikkati sonucu engellendi

Başkasına ait kimlik belgesi ile PTT'den e-Devlet şifresi alan ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden talep oluşturarak yine başkasına ait 15 milyon lira değerindeki arsanın satışını yapmak isteyen kişiler tapu memurlarının dikkati sonucu yakalandı.

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; İstanbul'un Fatih ilçesi Sultanahmet semtinde M.H.C. adına kayıtlı arsayı satışa çıkarmak için e-Devlet şifresi alan kişilerin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden talep oluşturmaları sonrasında yetkili tapu memuru noterden alınan vekalet ve talep formunu incelemeye aldı.

Tapu memurunun noter vekaletindeki imzalarla resmi senetteki imzaların karakter olarak uyuşmadığını, noterden verilen vekalet ile resmi vekaletteki fotoğraf arasında da farklılığı görmesi üzerine konu Fatih Tapu Müdürlüğüne bildirildi. Taşınmaz kaydının 1996 tarihli olduğu ve o tarihten bugüne kadar hiçbir işlem görmediği belirlenerek hak sahipliğinin tespiti amacıyla inceleme başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğüne haber verildi

Tapu yetkilileri malik M.H.C.'ye telefonla ulaştı. Malikin, "Ben vekalet vermedim" beyanı üzerine kendisi tapu müdürlüğüne çağrıldı. Yazışmalar sonucu işlemin gerçek hak sahibinden gelmediği anlaşıldı ve hazine zararına sebebiyet vermemek adına işlem sahiplerine suç üstü yapılabilmesi için satış işlemi hazırlanarak Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verildi.

Dolandırıcılar suç üstünde yakalandı

İşlemi yapan dolandırıcılara harç ve randevu SMS'i gönderildi. Tapu müdürlüğüne gelen dolandırıcılar akit almak üzere akit odasında satış işlemi yaparken emniyet görevlileri tarafından suç üstünde yakalandı. Böylece tapu müdürü, müdür yardımcıları ve tapu memurunun gayretleri ile ekonomik değeri en az 15 milyon lira olan gayrimenkulün satışı engellendi.

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