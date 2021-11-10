Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazı kaldırılıyor! Validen yaralılar hakkında yeni açıklama

MALATYA'da çöken 2 katlı binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürerken, Vali Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, alanda incelemelerde bulundu. Çöken binanın 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından hasarsız olduğu tespitinin belirlendiğini söyleyen Vali Baruş, hastanede tedavisi süren 5 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor. Binada yapılan tadilatın çökmeye neden olduğuna yönelik iddiaların soruşturulduğunu kaydeden Vali Baruş, "Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması devam ediyor. Binanın giriş katında bir tadilat çalışması yapıldığı yönünde duyumlarımız vardı, ifadeler vardı vatandaşlarımızın, olay yeri tanıklarının. Bu konularla ilgili gerekli araştırmayı ve soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor ve zaten binadan da numuneler alındı dün gece Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından. Onlara da bakılacak, analiz edilecek. Binanın çökmesine neden olan sebepler ortaya çıkacak. Buna sebep olanlara da tabii ki adaletimiz gerekenleri yapacaktır" dedi.

'Yığma bina'

Binanın yığma olarak yapıldığına ve daha önceki depremde hasar oluşmadığının tespit edildiğine de dikkat çeken Vali Baruş, "Taşıyıcı sistemi olan bir bina değil. 1960 yapımı bir bina. 24 Ocak 2020'de depremden sonra da burada Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerimiz bütün binalarda olduğu gibi inceleme yaptılar, o zaman hasarsız görünüyordu bu bina. Hasarsız tespiti vardı fakat yığma bir bina olduğu için taşıyıcı sistemi duvarlar yükleniyor" diye konuştu.