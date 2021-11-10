Mansur Yavaş’ın acı günü! Nikahını kıydığı kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kardeşi Sabri Yavaş hayatını kaybetti. Sabri Yavaş'ın bir süredir hasta olduğu öğrenildi.

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ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Sabri Yavaş'ın yakalandığı bir hastalığa yenik düştüğü bildirildi. Sabri Yavaş'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Beypazarı’nda defin edilecek.

Yavaş'ın vefat haberini ise kardeşlerden Mahir Yavaş duyurdu. Mahir Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kardeşim Sabri Yavaş hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Beypazarı Mezarlığına ikindi namazına" ifadelerini kullandı.

2 yıl önce nikahını kıymıştı

Mansur Yavaş 2019 yılında kardeşi Sabri Yavaş'ın nikahını kıymıştı. Mansur Yavaş'ın küçük kardeşi Sabri Yavaş, 31 Mart'ta CHP Güdül Belediye Başkan Adayı olan Sevilay Akyüz'le evlenmişti.

İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Mansur Yavaş'a başsağlığı diledi. İmamoğlu, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız @mansuryavas06’ın kardeşi Sabri Yavaş’a Allah’tan rahmet; Mansur Başkanımıza, diğer yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

İyi Parti lideri Meral Akşener de sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı ve şunları yazdı:

-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız @mansuryavas06

'ın kıymetli kardeşi Sabri Yavaş’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.