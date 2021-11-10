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AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın 10 Kasım Atatürk paylaşımı tepki aldı

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın 10 Kasım Atatürk paylaşımı tepki aldı

İSTANBUL AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı yaptığı 10 Kasım paylaşımı ile tepki aldı. Çamlı Atatürk'ü anmak yerine Anıtkabir fotoğrafı paylaşıp bakın ne yazdı...

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AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki çekti. Çamlı'nın paylaşımında 10 Kasım'la ilgili herhangi bir mesaj bulunmaması ve Anıtkabir resmi paylaşıp "Keşke bir köşesinde de mescit olsaydı" yazması eleştirilerin odağı oldu.

Sosyal medya kullanıcıları Çamlı'ya tepki gösterdi. Yorumlarda, "Biyografinde milletin vekili yazıyor sen benim vekilim değilsin", "Bari bugün yapmayın ya", "Ne gerek var şimdi böyle bir paylaşıma" gibi ifadeler yer aldı. İşte o tepkilerden bir kısmı:

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