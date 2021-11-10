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Altında yeni rekor! Gram altın 576 lirayı gördü yükseliş sürecek

Altında yeni rekor! Gram altın 576 lirayı gördü yükseliş sürecek

25 Ekim'de 567 TL'ye çıkan gram altın, 576 TL'ye kadar tırmandı ve rekor kırdı. Uzmanlar yükseliş süreceği sinyalini verirken analistler 1.830 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti. Çeyrek altın da 941 liradan satılıyor.

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Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 573,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün 575 lira tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 573,0 liradan işlem gördü. Şu dakikalarda gram altın 576 liradan alıcı bulurken, çeyrek altın 941 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.824 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, veri öncesinde yükseliş eğilimindeki ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Fed'in para politikalarında normalleşme kapsamında ilk adımı atmasının ardından, yatırımcıların faiz artırımı konusunda izlenecek yola dair ipuçlarına odaklandığını aktaran analistler, bu anlamda enflasyon ve istihdam verilerinin piyasalar üzerindeki etkisinin de güçlü olabileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Gram: 576,96

Çeyrek: 941,00

Yarım: 1.892,00

Cumhuriyet: 3.770,00

Piyasa Uzmanı Tunç Satıroğlu gram altında yükselişin süreceğini yeni hedefin ise 590 lira olduğunu açıkladı. 

Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş de altında 600 liranın görüleceğini açıklamıştı.

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