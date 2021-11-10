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UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza çıktı

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile Galatasaray arasında oynanan maçta Sarı-kırmızılı ekibi desteklemeye gelen taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle UEFA, Galatasaray'a 2 deplasman maçı için seyirci yasağı getirdi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın 30 Eylül'de Marsilya'yla deplasmanda oynadığı mücadelede iki takım taraftarları arasında gerilim yaşanmış ve hakem oyunu bir süre durdurmuştu.

Yaşanan olayların ardından UEFA, sarı-kırmızılı kulübe 2 deplasman maçı için seyirci yasağı cezası verdi. Galatasaray, Avrupa'da oynayacağı 2 deplasman maçına seyirci götüremeyecek. Ayrıca Galatasaray'a 50 bin euro para cezası da verildi.

UEFA'nın verdiği cezanın ardından Galatasaray, grupta Lazio'ya karşı oynayacağı son deplasman maçında taraftarından yoksun olacak. Sarı-kırmızılı takım eğer üst tura çıkarsa, oynayacağı ilk deplasman maçına da taraftarını götüremeyecek. 

Maçta ne olmuştu?

Marsilya ile Galatasaray arasında oynanan maçın 38. dakikasında iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşanmış ve Polonyalı hakem Pawel Raczkowski maçı durdurmuştu.

İki takım taraftarları birbirlerine meşale, ses bombası ve yabancı madde fırlatırken, Fransız futbolseverler Galatasaray taraftarının bulunduğu tribüne gitmek istemiş ancak emniyet görevlileri buna izin vermemişti.

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