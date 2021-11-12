Müge Anlı’da kan donduran iddia: Ağabeyinin eşini yatağında infaz ettirdi

Müge Anlı'nın mercek altına aldığı Nurgül Beyhan cinayetinde, azmettirici olmakla suçlanan kayınbirader Dilaver Beyhan'la ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Gizli tanık, talihsiz kadının öldürüldükten sonra iç çamaşırının çıkarılmasının sebebini de açıkladı.

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Dört çocuk annesi 44 yaşındaki Nurgül Beyhan, 9 Aralık 2020 tarihinde kardeşiyle buluşmak üzere hazırlanırken İstanbul Bağcılar'daki evinde boğularak öldürüldü. Olay günü evinden çığlık sesleri duyan komşuları tarafından yatağında ölü bulunan Beyhan'ın acılı ailesi, aylardır aydınlatılamayan cinayetin faillerini bulmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu.

Cinayete kurban gitmeden önce oğlu Yusuf Beyhan'ın amcasını öldürdüğü silahlı çatışmada, ölen kayınbiraderi tarafından silahla yaralanan Nurgül Beyhan'ın bu çatışmayı azmettirdiği gerekçesiyle kan davası yüzünden kocasının ailesi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Eşi de haberdar

Canlı yayında Nurgül Beyhan'ın ailesi tarafından dile getirilen intikam cinayeti iddiası sonrası bağlantılı olarak kiralık katil tutulduğuna yönelik ihbarlar gelmeye başladı.

Müge Anlı, o ihbarlardan birini yapan gizli tanığın dehşete düşüren iddialarını ekrana taşıdı. Nurgül Beyhan'ın Fransa'da yaşayan kayınbiraderi Dilaver Beyhan'ın tuttuğu Bulgar uyruklu kiralık katil tarafından öldürüldüğünü iddia eden gizli tanık, infaz karşılığında katile 187 bin Euro ödediğini ileri sürdü.

Fransa'dan gelen kiralık katile yeğeni Ensar Karakurt'un da yardım ettiğini söyleyen gizli tanık, infaz kararından talihsiz kadının eşi Yaşar Beyhan'ın da haberi olduğunu ifade etti.

Namus cinayeti imajı yaratıldı

İddialarını güçlü bir kaynağa dayandıran gizli tanık, kaynağının korktuğu için konuşmadığını söyledi. Öte yandan talihsiz kadının öldürüldükten sonra iç çamaşırının çıkarılmasının sebebini ise namus cinayeti imajı yaratılarak ailesinin katilini aramamasını sağlamak olarak yorumladı.

Kayınvalidesinin taktığı simgesel yazma

İddiaları bununla da sınırlı olmayan gizli tanık, Nurgül Beyhan'ın kayınvalidesi hakkında da şunları söyledi: "Annesi çocuklarına, 'Benim oğlumun kanını yerde koyuyorsanız bu evde ekmek yemeyin' demiş.

Raziye Hanım, oğlunun ölümünün ardından Laçik denilen siyah bir yazma takıyor. 'Senin kanın kurumadan ben bunu çıkarmam' diyor. Nurgül öldükten sonra mezarlığa gidip o örtüyü çıkarıyor. Neden çıkardın diye sorduklarında, 'Oğlumun kanı yerde kalmadı' diye cevap veriyor."

Kayınbirader iddiaları reddetti

Kan donduran iddialar sonrası Nurgül Beyhan'ın ailesi, yıllarca kocasının ailesi tarafından sevilmeyen ablalarının böyle bir infaz kararının kurbanı olabileceğinin mümkün olduğunu söyleyerek Dilaver Beyhan'a yüklendi.

Canlı yayına telefonla bağlanan Dilaver Beyhan, "Biz burada sinema filmi mi çekiyoruz? Bahsedilen kişileri tanımıyorum. Bunlar yalan, hepsi hikaye" diye konuştu.