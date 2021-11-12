Cumhurbaşkanlığı 'Yönetime Katıl' uygulaması başlattı 6 milyon başvuru geldi

İLETİŞİM Başkanlığı, vatandaşın yeni politika önerileri sunabilmesi ve hali hazırda yürütülen politikalar hakkında katkılarının alınabilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinde 'Yönetime Katıl' uygulaması başlatıldığını duyurdu.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni uygulama ile vatandaşlar, CİMER üzerinden gündemdeki icraat ve politikalara yönelik duyurulan başlıklar hakkında görüş ve önerilerini iletebilecek. 'Yönetime Katıl' uygulamasına 'www.cimer.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek ve vatandaşın görüşüne sunulacak başlıklar ülke gündemine göre değişiklik göstererek, güncel tutulacak.

6 milyon başvuru yapıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşın önemli anayasal haklarından olan bilgi edinme ve dilekçe haklarının kullanımını kolaylaştırmak ve demokratik katılım yolu ile idare üzerinde kamuoyu denetimini sağlamak amacıyla oluşturulan CİMER'in dünya genelinde öncü elektronik başvuru alma sistemleri arasında olduğunu belirtti. CİMER'i millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olarak gördükleri kaydeden Altun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte CİMER'in değerinin ve kamuoyu nezdindeki beklenti düzeyinin daha da arttığını kaydetti. Vatandaşlar tarafından 2020 yılında CİMER'e yaklaşık 6 milyon başvuru yapıldığına da dikkat çeken Altun, bu dönemde yapılan başvuruların içeriklerinin en önemli bölümünü Türkiye'yi ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin oluşturduğunu bildirdi.

Özellikle gençlerimizden katkı bekliyoruz

CİMER’in yalnızca 'şikayet' veya 'talep' merci olarak görülmemesi ve daha etkin hale getirilmesi için yeni uygulamalar eklediklerini vurgulayan Altun, "Katılımcı demokrasi anlayışıyla CİMER üzerinden hayata geçirdiğimiz 'Yönetime Katıl' uygulamamızla tüm vatandaşlarımızdan ve özellikle de gençlerimizden katkı bekliyoruz. Bunun yanı sıra görüş ve önerisini almak istediğimiz konularda vatandaşlarımızı yönlendirmek adına sistemimize 'Yeşil Kalkınma Devrimi' ve 'Sosyal Medya Kullanımı' olmak üzere iki yeni alt başlık daha ekledik. Diğer taraftan CİMER'in vatandaşlarımızın almış oldukları hizmetler sonrası kamu kurumlarına ve kamu personeline teşekkür edebildiği bir platform olması amacıyla da geçen yıl ekim ayında 'Teşekkür' bölümü ekledik. Bu başvuruları teşekkür edilenlerle paylaşarak hem iş motivasyonunun artırılmasına hem de kendilerinin ödüllendirilmesi yoluyla kamu hizmeti verimliliğinin artmasına katkıda bulunuyoruz. Son dönemde yaptığımız bu iyileştirmeler sayesinde CİMER aracılığıyla yaptığımız anketlerdeki memnuniyet oranımız yüzde 20 oranında artış gösterdi" dedi.

CİMER'e yapılan bütün başvuruların kayıt altına alınarak başvuru konusu ile ilgili yetkili kamu kurumuna iletildiğinin ve cevaplandığının altını çizen Altun, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak sistemin herhangi bir kesintiye sebebiyet vermeden 7/24 çalışmasını temin etmeyi, yapılan bütün başvuruları analiz ederek toplumun anbean nabzını ölçmeyi ve stratejik iletişim araçlarından istifade ederek oluşturulacak kamu politikalarına kaynaklık etmesini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.