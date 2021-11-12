BIST 1.636
DOLAR 9,92
EURO 11,37
ALTIN 591,30
HABER /  SPOR

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri Brezilya garantiledi

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri Brezilya garantiledi

Brezilya, sahasında Kolombiya'yı 1-0 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Abone ol

Brezilya, sahasında Kolombiya'yı 1-0 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Tek grupta 10 takımın yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ne 4 karşılaşmayla devam edildi.

Brezilya, 13. haftada ağırladığı Kolombiya'yı 72. dakikada Lucas Paqueta'nın bulduğu golle geçti. Bu sonucun ardından lider Brezilya, 34 puana çıkarak Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

Öte yandan Şili, Paraguay deplasmanında 56. dakikada Anthony Silva'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.

Ekvador da evinde Venezuela'yı aynı skorla yendi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü, 41. dakikada Piero Hincapie kaydetti.

Peru ise ağırladığı Bolivya'yı 9. dakikada Gianluca Lapadula, 31. dakikada Christian Cueva ve 39. dakikada Sergio Pena'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Grupta Brezilya'nın ardından Arjantin 25, Ekvador 20, Şili, Kolombiya ve Uruguay 16 puanla sıralandı.

Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4'e girecek ekipler, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 5. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
40 milyar dolarlık anlaşma! Vatandaşın ve devletin cebi dolacak Murat Kelkitlioglu yazdı
40 milyar dolarlık anlaşma! Vatandaşın ve devletin cebi dolacak Murat Kelkitlioglu yazdı
Camdaki Kız Sedat Cem Uzan mı hikayesi gerçek çıktı
Camdaki Kız Sedat Cem Uzan mı hikayesi gerçek çıktı
Cumhurbaşkanlığı 'Yönetime Katıl' uygulaması başlattı 6 milyon başvuru geldi
Cumhurbaşkanlığı 'Yönetime Katıl' uygulaması başlattı 6 milyon başvuru geldi
Camdaki Kız Nalan gerçekte Alara Koçibey'in gerçek hikayesi mi?
Camdaki Kız Nalan gerçekte Alara Koçibey'in gerçek hikayesi mi?
Müge Anlı’da kan donduran iddia: Ağabeyinin eşini yatağında infaz ettirdi
Müge Anlı’da kan donduran iddia: Ağabeyinin eşini yatağında infaz ettirdi
Eczanelerde kalp, kanser gibi pek çok kritik ilaç yok deniyordu Sağlık Bakanlığı denetimleri başlattı
Eczanelerde kalp, kanser gibi pek çok kritik ilaç yok deniyordu Sağlık Bakanlığı denetimleri başlattı
Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un babası ağlayarak anlattı
Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un babası ağlayarak anlattı
Tunç Şatıroğlu tarih verdi! Altın yükselecek yeni hedef 660 TL
Tunç Şatıroğlu tarih verdi! Altın yükselecek yeni hedef 660 TL
Facebook Metaverse için ilk anlaşmayı rakibi Microsoft ile yaptı
Facebook Metaverse için ilk anlaşmayı rakibi Microsoft ile yaptı
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini uçtu!
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini uçtu!