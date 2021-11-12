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Hükümet bilerek mi doları yükseltiyor? Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan döviz kuru açıklaması

Hükümet bilerek mi doları yükseltiyor? Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan döviz kuru açıklaması

Doların durdurulamayan yükselişiyle ilgili hükümetin bilerek ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru politikası izlediği haberlerine Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan açıklama geldi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yüksek döviz kuru politikasının izlendiği iddialarına ilişkin sorulan soruya "Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil." yanıtını verdi.

Yıl sonu büyüme tahminlerine ilişkin Elvan "2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9’un üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Büyümenin en az yüzde 65’i yatırımlar ve net dış taleple desteklenecek." dedi.

"Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız" diyen Elvan, şunları kaydetti:

"Tüm bu unsurlar, entegre bir şekilde enflasyon görünümünü şekillendiriyor, dolayısıyla, burada, hiçbir ilgili dinamiğin göz ardı edilemeyeceği kanaatindeyim. Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor."

Esnafa kredi desteği

Elvan esnafın kullandığı kredilerle ilgili destek açıklaması yaptı: "Esnafın 2021’den önce kullandığı hazine destekli kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75’ini yıl sonuna kadar biz karşılayacağız"

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