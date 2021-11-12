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Yunus Güner kimdir neden öldü Yunus Güner oynadığı diziler

Yunus Güner kimdir neden öldü Yunus Güner oynadığı diziler

Bir döneme damga vuran Dudaktan Kalbe dizisinde Namık karakterine hayat veren, Sonradan Görme ve Çocuklarım dizilerinde rol alan tanınan oyuncu Yunus Güner 49 yaşında Cihangir'deki evinde kalp krizi geçirerek öldü. Ölümünün ardından Yunus Güner merak konusu oldu. Peki kimdir Yunus Güner evli mi, eşi ve çocukları var mı?

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Dudaktan Kalbe dizisinde Namık karakteri ile uzun süre konuşulan ve bir çok tiyatro oyununda rol alan oyuncu Yunus Güner 49 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kalp krizi sebebiyle ölen Yunus Güner'in hayatı da merak konusu oldu. İstanbul'da doğan Yunus Güner'in bilinen bir evliliği ve çocuğu yoktur. 

Sonradan Görmeler, Bütün Çocuklarım ve Dudaktan Kalbe'nin de aralarında olduğu televizyon dizilerinden tanınan oyuncu Yunus Güner bugün Cihangir'deki evinde kalp krizi geçirdi.

Yunus Güner kimdir: Yunus Güner 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Konservatuvarı bitirdikten sonra birkaç dizide rol alan oyuncu, sonra dört sezon Tiyatro İstanbul'da çalıştı.

'Sonradan Görmeler', 'Bütün Çocuklarım' ve 'Dudaktan Kalbe'de rol alan oyuncu son olarak "Evli ve Öfkeli" adlı yapımın kadrosunda yer aldı.

11 Kasım 2021 tarihinde Beyoğlu'ndan bulunan evinde kalp krizi geçirerek hayata veda etti.

Yunus Güner, 'Dudaktan Kalbe' adlı uyarlama dizide 'Namık' karakteri ile geniş kitlelerce tanınmıştı.

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