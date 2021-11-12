BIST 1.636
DOLAR 9,93
EURO 11,37
ALTIN 591,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Giresun'da otomobil menfeze düştü! İrem öğretmen hayatını kaybetti

Giresun'da otomobil menfeze düştü! İrem öğretmen hayatını kaybetti

 GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde menfeze düşen otomobildeki öğretmen İrem Nur Ayhan (23) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. 

Abone ol

Kaza, dün akşam saatlerinde Tirebolu ilçesi Yılgın köyü sahil yolunda meydana geldi. Salih Özcan idaresindeki 34 EJS 878 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde araçtaki İrem Nur Ayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Özcan ile Mehmet İlyas Kurt (30) ve Arzu Kalafat (30) ise ilk müdahalelerinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Özel bir kurumda beden eğitimi öğretmeni olan İrem Nur Ayhan'ın cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
100 inşirah suresi faziletleri cuma günü ne zaman okunur?
100 inşirah suresi faziletleri cuma günü ne zaman okunur?
HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen: Yargı kararları uygulanarak zorunlu din dersleri kaldırılmalı
HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen: Yargı kararları uygulanarak zorunlu din dersleri kaldırılmalı
Bakan Derya Yanık açıkladı: SED ödemeleri başladı
Bakan Derya Yanık açıkladı: SED ödemeleri başladı
THY, Minsk'e üç ülkenin vatandaşlarını taşımayacak! Suriye, Irak ve Yemenlilere geçiş yok
THY, Minsk'e üç ülkenin vatandaşlarını taşımayacak! Suriye, Irak ve Yemenlilere geçiş yok
Cuma günü kısmet açmak için okunacak dua hangisi?
Cuma günü kısmet açmak için okunacak dua hangisi?
Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi saklandığı bağ evinde yakalandı
Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi saklandığı bağ evinde yakalandı
Hükümet bilerek mi doları yükseltiyor? Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan döviz kuru açıklaması
Hükümet bilerek mi doları yükseltiyor? Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan döviz kuru açıklaması
Yunus Güner kimdir neden öldü Yunus Güner oynadığı diziler
Yunus Güner kimdir neden öldü Yunus Güner oynadığı diziler
TOGG'dan yeni model müjdesi C segment sedan çalışmaları başlıyor
TOGG'dan yeni model müjdesi C segment sedan çalışmaları başlıyor
İstanbul depremiyle ilgili zaman verildi! Tehlikedeki illerin sayısı 24'e yükseldi işte o iller
İstanbul depremiyle ilgili zaman verildi! Tehlikedeki illerin sayısı 24'e yükseldi işte o iller