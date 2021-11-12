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İstanbul'da ekmek 2,5 lira oldu! Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası 'geç kalındı' dedi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da ekmek 2,5 lira oldu! Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası 'geç kalındı' dedi

İTO'ya bağlı tüm fırıncılar 230 gram ekmeği 2,5 TL'den satmaya başladı. Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkanı Çetin Keçeli, "Fiyat tarifesiyle ilgili beklenti vardı. Geç kalınmış bir karardır" dedi.

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 İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Meclisi'nin dün akşam aldığı kararla 230 gram ekmek 2.5 lira oldu. İTO Meclisi'nin dün akşam yapılan toplantısında ekmeğe zam kararı kabul edildi. Bugünden itibaren İTO'ya bağlı tüm fırıncılar 230 gram ekmeği 2,5 TL'den satmaya başladı.

"Geç kalınmış bir karar"

Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkanı Çetin Keçeli, "Beklenen bir tarife onayıydı. İstanbul Ticaret Odası Meclisi toplandı ve dün akşam bu konuda karar verdi. Meslek komitesi daha önce müracaatını yapmıştı. Beklenti halindeydik. Geç kalınmış bir karar aslında. Çünkü buğday fiyatları sürekli artıyor. Buğday fiyatlarının önüne geçilmesi lazım. Buğday fiyatları arttığı sürece de un fiyatları artacak. Un ve buğday fiyatı serbest piyasada belirlenirken ekmek tarifeye bağlı. Bu konuda fırıncı esnafı zor duruma düşüyor. Fiyat tarifesiyle ilgili beklenti vardı. Geç kalınmış bir karardır" dedi.

"Bizde henüz zam yok"

Resmi zamdan haberi olmadığı için ekmeğe henüz zam yapmadıklarını belirten fırıncı Kadir Demirci ise "Bizde henüz alınmış bir karar yok. 250 gram ekmek 2 liradan, 320 gram ekmek de 2.5 liradan satmaya devam ediyoruz. Bize henüz bir zam kararı söylenmedi" diye konuştu.

 Ekmek fiyatının çok değişik olduğunu söyleyen bir müşteri ise "Ekmek bazı fırınlarda 2.5 lira bazı yerlerde 2 lira. 1.5 liraya veren bakkallar da var" şeklinde konuştu.

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