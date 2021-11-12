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Malatya'da deprem oldu! 4.7'lik deprem çevre illerden de hissedildi

MALATYA'da Pütürge merkezli deprem meydana geldi. Saat 12:19'da meydana gelen depremin şiddeti 4.7 olarak açıklandı... Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5 olarak duyurdu... Deprem çevre illerden de hissedildi...

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Malatya'da deprem oldu. Merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.7 şiddetindeki deprem saat 12:19'da meydana geldi. AFAD, depremin 6.93 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4,7 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır ve çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Malatya Valisi'nden açıklama

Malatya Valisi Aydın Baruş, depremin ardından ekiplerin saha çalışması başlattığını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Ekip arkadaşlarımız sahada çalışmalarına devam ediyoruz. AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ilçe merkezi ve bağlı mahallerde taramasını sürdürüyor." diye konuştu.

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