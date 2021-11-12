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Pazartesi günü okul var mı 1. dönem ara tatil kaç gün?

Pazartesi günü okul var mı 1. dönem ara tatil kaç gün?

2021-2022 MEB okul tatilleri takvimine göre kasım ayının ilk ara tatili 15 Kasım'da başlıyor. Bir hafta sürecek ara tatil haftasonları ile birlikte 9 gün sürecek ve 19 Kasım pazartesi günü eğitim öğretim yeniden başlayacak. Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek.

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2020-2021 eğitim öğretim hayatına eylül ayında başlayan öğrenciler için ilk ara tatil başlıyor. Kasım tatili olarak da bilinen 1. dönem ilk ara tatil 15 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Haftasonları ile birlikte 9 gün sürecek olan ara tatil 19 Kasım Pazartesi günü bitecek ve eğitim kaldığı yerden devam edecek. Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek.

MEB ara tatil başlangıç takvimi eğitim öğretim takvimi içerisinde duyurulmuştu. Toplamda 9 günlük tatil yapacak öğrenciler kasım tatilinin hangi tarihte başlayacağını araştırmayı sürdürüyor. İşte tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri…

Kasım tatili kaç gün ne zaman bitecek: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çalışma takviminde belirtilen tatil tarihleri dışında açıklamalarında sık sık okulların kapanmayacağını ifade etmişti. Halihazırda devam eden uygulama kapsamında sınıflarda koronavirüs vakası çıkması durumunda o derslik ile ilgili özel karar alınıyor ve derslik bir süre kapatılıyor. Ancak okulların tamamen kapanması şimdilik mümkün görünmüyor. Öte yandan Bilim Kurum toplantısı sonrasında da bu yönde bir karar iletilmedi. Kasım ara tatili için de oldukça kısa bir süre kaldı.

İlk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler 13 Kasım 2021 Cumartesi gününden 19 Kasım 2021 Pazar gününe kadar toplamda 9 günlük tatil yapacaklar. 

Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek.

İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.

Okullar ne zaman kapanacak: Yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022’de alınacak. Yani 17 Haziran 2022’de okullar kapanacak ve yaz tatili başlayacak.

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