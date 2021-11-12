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Japonya'da kuş gribi alarmı! En ölümcül tür tespit edildi

Japonya'da kuş gribi alarmı! En ölümcül tür tespit edildi

Japonya'da Akita ve Kagoshima eyaletinde yüksek derecede bulaşıcı olduğu belirtilen kuş gribi virüsüne rastlandı.

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Japonya'da Çevre Bakanlığı risk uyarı seviyesini en üst düzeye çıkardı. Hükümet ülke genelindeki yerel yönetimleri yabani kuşların takibini arttırmaya çağırdı. Uzmanlar ise kuş dışkısına dokunanların ellerini yıkamaları ve gargara yapmaları uyarısında bulundu. Enfekte olan kanatlılarla aşırı temas halinde olmadıkça kuş gribinin insanlara bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu belirten yetkililer, vatandaşlardan ölü kuş bulduklarında yetkililere bildirmelerini istedi. Çevre Bakanlığı salgının patlak verdiği Akita ve Kagoshima'daki bölgeleri karantina altına aldı ve araştırma süreci başlatıldı.

En ölümcül tür

Japonya'nın Akita eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde ve Kagoshima eyaletindeki bir pirinç tarlasının suyunda yüksek derecede bulaşıcı olduğu belirtilen kuş gribi virüsü tespit edilmişti. Akita'da tespit edilen virüs mutasyonunun, geçtiğimiz kış ülkenin 2005-2006 sezonundan beri gördüğü en büyük kuş gribi salgınına neden olan ölümcül H5N8 türü olduğu açıklanmıştı.

Rekor sayıda kanatlı itlafı

Japonya'da 2018 yılından bu yana ilk kez geçtiğimiz yılın Kasım ayı başında Kagawa'da görülen toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde farklı eyaletlere sıçramıştı. Salgın nedeniyle itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının geçtiğimiz yıl rekor kırarak 6 milyonu geçtiği açıklanmıştı. Önceki rekorun ise virüsün daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle toplam 5.78 milyon tavuğun itlaf edildiği 2005-2006 sezonuna ait olduğu kaydedilmişti.

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