Antalya'da denizin dibinden elektrik süpürgesi çıktı

ANTALYA’da Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği + 0,5 Akdeniz’in Geleceği-İklim Değişikliği Çalıştayı, tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda deniz dibi temizliğiyle başladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal’la birlikte 50’ye yakın dalgıcın katıldığı etkinlikte denizden araç lastikleri, cam şişelerin yanı sıra elektrik süpürgesi çıkması şaşırttı.

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Muratpaşa Belediyesi’nin sıcaklık artışı, deniz yükselmesi, aşırı hava olayları, kuraklık ve biyoçeşitliliğin azalması gibi etkilerle kendini gösteren iklim değişikliğini ele almak üzere düzenlediği + 0,5 Akdeniz’in Geleceği-İklim Değişikliği Çalıştayı başladı.

İki gün sürecek çalıştayın açılışında tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda deniz dibi temizliği yapıldı. Temizlik için tarihi yat limanı 2 saat boyunca deniz trafiğine kapatıldı.

Etkinliğe Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı DEGAK Özel Timi 8 Komutanlığı da destek verdi. Başkan Uysal ve Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) Başkanı Ateş Evirgen’le birlikte yaklaşık 50 dalgıç, karada hazırlıkları tamamlamasının ardından 5 ayrı noktada suya daldı.

Yaklaşık bir saat süren dalışı SUFOD Başkanı Ateş Evirgen ve ekip üyeleri Murat Kaptan, Tolga Taymaz, Efe Akçakayalıoğlu görüntüledi. Yapılan temizlikte deniz dibinden çok sayıda araç lastiği, cam şişe ve ambalaj atıklarının yanı sıra tava, elektrik süpürgesi dahi çıktı.