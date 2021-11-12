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Kemal Kılıçdaroğlu söyledi Temel Karamollaoğlu 'devrim' dedi

Kemal Kılıçdaroğlu söyledi Temel Karamollaoğlu 'devrim' dedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Muhafazakar dünyayla helalleşmemiz lazım" sözlerini, “Devrim mahiyetinde sözler” olarak değerlendirdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Muhafazakar dünyayla helalleşmemiz lazım…" sözleri siyasette tartışılıyor.

Kimileri seçim manevrası olarak görürken. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, aksini düşünüyor.

Karamollaoğlu, Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuştu:

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili Alevi olması tartışılması gereken bir durum mu?

Bu her zaman Türkiye’de gündeme geldi. Bu konu önemsiz diyemeyiz. Ama bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu’nun sergilediği performans her babayiğidin sergileyebileceği bir performans değil. Bunu baştan söylemek lazım. Özellikle de son ifadesi, çok önemli…

“Muhafazakar dünyayla helalleşmemiz lazım…” ifadesi…

Bunu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ifade etmesi, devrim mahiyetinde bir düşünce. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugüne kadar sergilediği performansta benim söylemlerime ihtiyacı yok, herkes biliyor ve görüyor. Kendisi de çok açık ve net bir şekilde, “biz eski CHP değiliz” diyor.

Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?

Sayın Kılıçdaroğlu en sonunda bunu net olarak ifade etti. Seçim kararı alınmadan bu konuda fazla söz söylemek faydalı değil, ama şunu da belirtti; “İstanbul, Ankara belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı adayı olmasına rıza göstermiyorum. Siz orada seçimi kaybettiğiniz an belediyeleri iktidara teslim etmiş olursunuz” dedi. Mantıklı bir yaklaşım.  Herkesin kafasında mutlaka birtakım isimler vardır. Ancak, kazanmasında tereddüt olmayacak bir adaya ihtiyaç var. Herkesin ittifak edeceği, tabanın da ittifak edeceği, seçimde kazanacak bir aday. Çünkü sistem değişmeyecek, bu sistemin değişmesi yapılacak olan seçimlerde bugünkü muhalefetin başarılı olması ile mümkün.

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