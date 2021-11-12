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Ali Koç'un çıkışı sonrası Mesut Özil'den çok manidar Cuma paylaşımı

Ali Koç'un çıkışı sonrası Mesut Özil'den çok manidar Cuma paylaşımı

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Twitter'da uzun süre sonra Cuma paylaşımı yaptı ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Twitter'da en son 17 Eylül'de Cuma paylaşımı yapan Mesut Özil, bugün Cuma paylaşımında manidar ifadeler kullandı. Mesut Özil İngilizce olarak yaptığı paylaşımda; "Birbirinizden nefret etmeyin, asla birbirinizi kıskanmayın, asla birbirinizle ilgili kötü düşünmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, daima birbirinizle kardeş kalın. Hayırlı cumalar" ifadelerini kullandı.

'Mesut ticari işleri bırakıp Fenerbahçe'ye odaklanmalı'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yaptığı açıklamalarda Mesut Özil ile ilgili; "Hocamızın, Mesut'a karşı bir önyargısı yok. Aşık olduğu ülkesine ve çocukluğundan beri tuttuğu takıma döndü. Mesut'u herkes burada seviyor. Ancak Mesut'un artık işlerine odaklanması lazım. Ticari işleri kenara bırakıp Fenerbahçe'ye nasıl daha fazla fayda sağlayacağına odaklanmalı." demişti.

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